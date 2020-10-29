Mainichi Shimbun: японцев атакует новое поколение непуганых медведей

Серия недавних нападений медведей на населённые пункты в Японии, как полагают эксперты, связана не только с тем, что им всё сложнее найти себе пропитание. Проблема также в том, что новые поколения этих хищников всё меньше боятся людей. В итоге количество нападений за прошлый год стало рекордным за десятилетие, а в нынешнем году статистика ничуть не лучше, пишет Mainichi Shimbun.

В этом месяце в Японии произошла целая серия нападений медведей на людей в разных районах страны. Официальный представитель отдела дикой природы Министерства окружающей среды заявил, что обстоятельства этих атак различались, однако главной причиной в министерстве считают «неурожай желудей и орехов», сообщает Mainichi Shimbun.



Так, 19 октября этого года медведь забрёл в торговый центр, расположенный в городе Кага префектуры Исикава. Как сообщили представители полиции, животное проникло в здание через вход, предназначенный для доставки. Сотрудники магазина были эвакуированы, а медведь находился внутри на протяжении 13 часов, после чего был застрелен. Кроме того, четыре человека были ранены в результате нападений медведей, произошедших 17 и 18 октября на горячем источнике, расположенном вблизи этого торгового центра, пишет Mainichi Shimbun.



А 16 октября в городе Минаками префектуры Гумма постоялец одной из гостиниц подвергся нападению медведя ростом около 1 метра, когда вышел наружу. Он отделался лёгкими травмами, сообщается в статье: медведь несколько раз его укусил, в том числе в ногу и в руку.



Похожий инцидент в префектуре Ниигата закончился более трагично. Там медведь атаковал женщину, которая работала в поле недалеко от своей деревни, и нанёс ей серьёзные травмы. У женщины было серьёзно повреждено лицо, живот и другие части тела, в результате через 10 дней она скончалась, пишет Mainichi Shimbun.



По данным Министерства окружающей среды, азиатские чёрные и бурые медведи в последнее время стали атаковать людей гораздо чаще. Как показывает статистика, в прошлом году в Японии было зафиксировано 157 нападений на людей, при этом 6285 медведей было поймано за нанесение ущерба. Оба этих показателя стали рекордными за последние 10 лет, подчёркивается в статье. В то время как с начала этого года и до августа месяца произошло 60 нападений и поймано 3207 медведей, и это ещё без учёта осенних инцидентов, сообщает Mainichi Shimbun.



Как считает Кадзухико Майта, возглавляющий некоммерческую организацию «Институт исследования и сохранения азиатских чёрных медведей» в Хиросиме, эта тревожная статистика связана не только с плохим урожаем желудей, но и с тем, что численность нового поколения животных, которое практически не боится людей, за последние годы заметно увеличилась.



По словам эксперта, за последние пару десятков лет заброшенные лесные массивы возле населённых пунктов стали ещё более дикими, там разрослись деревья и расплодилось много медведей, которые привыкли жить ближе к людям. Эти животные не пугаются звуков от близлежащих населённых пунктов, включая шум и гудки машин, пояснил Майта. А если случается неурожай, медведи теперь идут к людям и не боятся забираться в жилые дома и другие помещения в поисках пропитания.



Во время прогулок на природе надо также быть начеку, пока на равнинах не выпадет снег и медведи не вернутся в лес. Эксперт также предупредил, что медведи, которые появляются осенью, обычно больше по размеру, чем те, которые появляются весной. Они могут напасть на большую группу людей и нанести им серьёзные травмы. При этом они понимают, что вторгаются в среду обитания людей, и готовы решительно атаковать всё, что встретится им на пути, подчеркнул он.



Поэтому в случае, если человеку вдруг встретился медведь, очень важно оставаться неподвижным и постараться, чтобы животное вас не заметило, рекомендует Майта. Если же становится понятно, что нападение неизбежно, эксперт советует прижаться к углу стены или любому углублению в земле, чтобы максимально сократить ту зону тела, которую медведь может повредить, советует эксперт: «Особенно важно спрятать шею и живот».

Он также призвал принять меры, которые помогли бы отпугнуть медведей от мест обитания человека — в частности, постараться решить проблему расположенных вблизи населённых пунктов заброшенных лесных массивов, площадь которых в Японии продолжает увеличиваться. Эксперт также рекомендует тщательно выкашивать те тропы, по которым медведи заходят в города, поскольку эти животные не любят ярко освещённые места, где нет зарослей, и перестанут использовать эти маршруты, пишет Mainichi Shimbun.