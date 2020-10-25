Ouest-France: вращает головой и воет — робот-волк защищает японский город от медведей

В японском городе на острове Хоккайдо для отпугивания медведей от жилых кварталов используют робота-волка с красными глазами, который вращает головой и воет. Такой инновационный и ненасильственный способ уже доказал свою эффективность и будет применяться в других похожих случаях по всей стране, пишет Ouest-France.

В японском городе Такикава на острове Хоккайдо нашли оригинальный способ для отпугивания медведей, которые могут приблизиться к домам местных жителей: там установили робота-волка, сообщает Ouest-France со ссылкой на японский сайт NHK.

Как рассказывает издание, вместо того, чтобы вызвать охотников, власти города на севере Японии решили протестировать робота-волка длиной около метра. Он может поворачивать голову и издавать громкие звуки, которые напоминают вой настоящего зверя, а также имитировать человеческий крик или выстрел. Различные звуки включаются, если устройство зафиксирует присутствие дикого животного. Кроме того, глаза робота, прозванного «Монстр-Волк», светятся красным и могут мигать.

В статье отмечается, что новый гаджет уже демонстрирует удовлетворительные результаты работы: хотя в сентябре около жилых кварталов бродили медведи, во время тестового испытания прибора там не заметили ни одного животного. Для робота-волка предусмотрено ещё несколько стадий испытаний, однако благодаря обнадёживающим результатам такие же модели могут появиться в других городах Хоккайдо.

«Я надеюсь, что это поможет создать среду, где люди и медведи смогут жить вместе», — приводит NHK слова Юджи Ото, который возглавляет компанию-производителя робота. Как пишет в заключение Ouest-France, на данный момент по всей Японии установлено 62 прототипа «Монстра-Волка».