NTD: робот-дельфин сможет заменить живых животных в парках развлечений

Учёные калифорнийской технологической компании Edge Innovations создали робота-дельфина, которого на первый взгляд трудно отличить от настоящего. Как передаёт NTD, робота «научили» с точностью повторять движения дельфина. По мнению инженеров, это изобретение поможет избежать содержания животных в неволе.

Этого дельфина, который резвится в бассейне, не отличить от настоящего. Но его кожа — это медицинский силикон, а под ней прячутся сложные механизмы.

Робота-дельфина создала калифорнийская технологическая компания Edge Innovations. Она уже сделала немало аниматронных машин для голливудских фильмов. Но эта разработка может перевернуть представление людей о морских парках развлечений.

УОЛТ КОНТИ, глава компании Edge Innovations: В настоящее время в неволе содержится примерно 3000 дельфинов, на которых развлекательная индустрия зарабатывает несколько миллиардов долларов в год. Поэтому понятно, что дельфины интересны людям. Мы хотим предложить иной способ общения с этими животными.

Робота «научили» с точностью повторять движения дельфина. У него также реалистичная структура скелета и мышц. Длина машины — два с половиной метра, вес — 250 килограммов. В солёной воде она проработает до десяти лет.

По мнению инженеров, это изобретение поможет избежать содержания животных в неволе.

УОЛТ КОНТИ: Животное было свободным, а потом его фактически поместили в ванну. Думаю, это наносит вред и психологически, и физически.

Содержание робота-дельфина обойдётся дешевле. Кроме того, аниматронную машину можно обучить трюкам.

РОДЖЕР ХОЛЬЦБЕРГ, сотрудник компании Edge Innovations: Идея этого пилотного проекта в том, чтобы создать своего рода подводную «Улицу Сезам». Её персонажи помогли научить поколения детей тому, как относиться к разным аспектам жизни. Мы мечтаем достичь такого же эффекта.

Этот робот-дельфин управляется дистанционно. Скоро его оснастят камерами, датчиками и искусственным интеллектом. А разработчики уже говорят о том, что можно создавать не только искусственных дельфинов, но и огромных акул, динозавров и даже сказочных драконов.

Дата выхода в эфир 16 октября 2020 года.