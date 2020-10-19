Euronews: в Новосибирске продолжается советский эксперимент по выведению домашних лис

Лиса — друг человека, считают новосибирские учёные, которые продолжают эксперимент по одомашниванию лисиц, начатый советским академиком Дмитрием Беляевым более 60 лет назад. Сейчас эксперты сосредоточились на изучении изменений в поведении лис, используя новые открытия в генетике. За годы эксперимента у лис также изменился окрас шерсти, а морда стала короче, сообщает Euronews.
Белоснежный лис по кличке Пломбир живёт в частном доме. К людям животное попало не из дикой природы, а в результате уникального эксперимента по одомашниванию лис, который продолжается уже более 60 лет в новосибирском Академгородке.
По словам хозяйки Пломбира Татьяны, несмотря на преданность человеку, инстинкты хищника у её питомца не исчезли. За каждую правильно выполненную команду Пломбир получает лакомство.
ТАТЬЯНА, хозяйка лиса: Они в принципе не очень понимают слово «нельзя» — то есть, если нельзя, значит, что всё равно можно, пока человек или хозяин не видит. Больше, может быть, похоже на кошек поведение.
В работе над экспериментом, начатом советским академиком Дмитрием Беляевым, принимают участие 15 учёных. В последние годы, благодаря новым открытиям в генетике, эксперты сосредоточились на изучении изменений в поведении лис.
ЮРИЙ ГЕРБЕК, старший научный сотрудник: В этом эксперименте мы пытаемся понять, какие системы и какие гены изменяются — и как они изменяются, когда из агрессивной лисицы мы получили дружелюбную домашнюю лисицу.
Сегодня на ферме Научно-исследовательского института цитологии и генетики живут около тысячи одомашненных лис, а также их дикие сородичи. Учёные говорят, что за годы эксперимента у лис изменился окрас шерсти, а морда стала короче.
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