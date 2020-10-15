France 24: «мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

После более чем годовой экспедиции в Северном Ледовитом океане ледокол Polarstern вернулся домой с удручающими новостями, передаёт France 24. Хотя учёные и раньше знали об эффектах глобального потепления, исследования показали, что лёд фактически «вымирает», и через несколько десятков лет летом в этом регионе ледяного покрова будет просто не найти.

После более чем годового плавания по Северному Ледовитому океану ледокол Polarstern вернулся домой, закончив, таким образом, крупнейшую арктическую экспедицию в истории. На его борту находилось в общей сумме 442 исследователя, техника и члена команды.

Когда учёные отправлялись исследовать Северный полюс, они знали, что ледяной покров стремительно исчезает. Однако теперь, по их словам, положение дел на месте выглядит ещё более удручающе.

МАРКУС РЕКС, глава экспедиции: Лёд вымирает. При нынешних темпах через несколько десятков лет в Арктике летом будет не найти льда. Мира, который мы знали, больше не будет.

Учёные говорят, что лёд таял прямо у них на глазах, причём в тех местах, где он обычно уходит вглубь на несколько метров. В этом году размер толщины покрова занимает второе местое с конца с момента начала спутникового наблюдения в 1979 году. Большую часть путешествия судно провело с выключенными двигателями, многие мили дрейфуя в морских льдах. Между тем, учёные с помощью различных инструментов пытались понять, каким образом океан и атмосфера реагируют на глобальное потепление.

Несмотря на подобные мрачные вести, согласно общему мнению, миссия всё же увенчалась успехом.

АНЯ КАРЛИЧЕК, министр образования и научных исследований Германии: Исследователи собрали беспрецедентный массив данных, который пригодится будущим поколениям.

Экспедиция, на которую ушло 140 миллионов евро, собрала 150 терабайтов данных и более тысячи проб льда. С момента отправления корабля в сентябре 2019 года команда месяцами работала в кромешной тьме, борясь с жестокими штормами и 60 полярными медведями.

Дата выхода в эфир 13 октября 2020 года.