Euronews: арктические ледники тают с рекордной скоростью

Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, зафиксированного 42 года назад. Как передаёт Euronews, сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря. Эксперты говорят, что уменьшение количества льда означает изменение ареала для местной фауны, прежде всего для белых медведей.
Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, составив свыше трёх с половиной миллионов квадратных километров. Об этом сообщил американский Национальный центр наблюдений за снегом и льдом. Специалисты сравнили показатели и подчеркнули, что последний раз схожие цифры ледового покрова были зарегистрированы 42 года назад.
Сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря.
Гляциологи указывают, что такое изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе, но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно недостаточно, чтобы компенсировать таяние.
Несмотря на суровый климат, арктический регион относится к наиболее хрупким экологическим системам, и уменьшение ледников означает изменение ареала для тамошней фауны, прежде всего для белых медведей.
Российские специалисты сообщают, что хотя численность популяции хозяина Арктики и стабилизировалась, это не означает, что такое крупное млекопитающее не нуждается в охране.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочно засчитанным гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургской команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил об угрозе «стабильности в Черноморском бассейне» из-за проведения Россией учений «Кавказ-2020».
Специальный советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) совместно с командой проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России провели анализ работы видеосудей и их ассистентов на матчах восьмого тура Российской премьер-лиги.
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил исследование профессора американского университета Дьюка Мигеля Николелиса, согласно которому в регионах, где в последние годы фиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса происходит медленнее.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко назвал уникальными хореографические возможности своей подопечной, победительницы финала Гран-при и чемпионки Европы Алёны Косторной.
Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович прокомментировал сообщение о том, что ряд банков России приняли решение о запуске услуги перевода зарплаты через систему быстрых платежей с использованием механизма перевода денег физическим лицам по номеру телефона.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко выразил мнение, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой стоит изучить четверной прыжок, чтобы на равных соперничать с другими девушками.