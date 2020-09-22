Euronews: арктические ледники тают с рекордной скоростью

Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, зафиксированного 42 года назад. Как передаёт Euronews, сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря. Эксперты говорят, что уменьшение количества льда означает изменение ареала для местной фауны, прежде всего для белых медведей.

Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, составив свыше трёх с половиной миллионов квадратных километров. Об этом сообщил американский Национальный центр наблюдений за снегом и льдом. Специалисты сравнили показатели и подчеркнули, что последний раз схожие цифры ледового покрова были зарегистрированы 42 года назад.

Сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря.

Гляциологи указывают, что такое изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе, но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно недостаточно, чтобы компенсировать таяние.

Несмотря на суровый климат, арктический регион относится к наиболее хрупким экологическим системам, и уменьшение ледников означает изменение ареала для тамошней фауны, прежде всего для белых медведей.

Российские специалисты сообщают, что хотя численность популяции хозяина Арктики и стабилизировалась, это не означает, что такое крупное млекопитающее не нуждается в охране.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.