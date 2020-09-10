FAZ: больше всего людей пугают глобальное потепление и коронавирус

Изменения климата продолжают вызывать тревогу у множества людей, несмотря на охватившую мир пандемию коронавируса, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По данным опроса центра Pew Research, именно эти два страха большинство участников исследования в 14 странах назвали основными, в то время как другие проблемы и опасности отошли на второй план.

Несмотря на распространившуюся по всему миру пандемию коронавируса, многие люди на Западе продолжают считать глобальное потепление самой серьёзной опасностью для планеты, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Другие проблемы отошли на второй план.

Вопреки 27 млн заражённых, почти 900 тыс. умерших и существенному экономическому спаду, многие на Западе не считают коронавирус угрозой номер один — к такому выводу пришли исследователи аналитического центра Pew Research в Вашингтоне. В среду они опубликовали результаты опроса, проведённого этим летом среди 14 тыс. человек в 14 развитых странах — в первую очередь, в Европе, но также в Азии и Северной Америке.

Согласно опросу, в последней из них самой серьёзной опасностью назвали изменение климата 70% участников. В Азии и европейских странах эту позицию разделяют ещё больше людей, в США и Австралии — несколько меньше.

В то же время нельзя сказать, что люди беспечно относятся к распространению инфекционных заболеваний. Напротив, коронавирус, возникший в сознании людей как угроза буквально из ниоткуда, сразу же занял место среди наиболее значительных опасностей. По оценкам опрошенных, он идёт практически вровень с изменениями климата — коронавирус назвали угрозой 69% участников исследования.

В Японии и Южной Корее страх перед коронавирусом даже занял лидирующую позицию. Почти 9 из 10 опрошенных в обеих странах считают вирус крупнейшей опасностью. В Испании, Франции, Великобритании и США, где вирусом заразились много людей, большинство также разделяют эту точку зрения. В Германии её сторонников оказалось 55% — меньше, чем в любой другой стране, отмечает издание.

Беспокойство, связанное с глобальным потеплением, в отличие от пандемии, нарастает не скачкообразно, а постепенно. В 2013 году самой серьёзной угрозой его считали 54% опрошенных, в 2017 году — 61%.

Другие проблемы, несущие угрозу собственной безопасности людей и игравшие заметную роль в предыдущие годы — например, миграционный кризис — сейчас существенно потеряли в значимости. Среди крупнейших угроз, которые выявил в ходе исследования центр Pew, разного рода перемещения беженцев на данный момент заняли последнюю строчку. Только 40% опрошенных всерьёз обеспокоены этой проблемой. Ещё более заметно, несмотря на рост напряжённости, снизилось беспокойство по поводу межгосударственных конфликтов, например, между Россией и НАТО или между Америкой и Китаем.

Среди значительных угроз многие люди, наряду с изменением климата и распространением вирусных заболеваний, называли терроризм (66%), кибератаки из других стран (65%), а также распространение ядерного оружия (61%). Причём больше всего беспокойство в связи с этими проблемами свойственно людям старшего возраста. Если среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет распространение ядерного оружия тревожит примерно каждого второго, то среди людей старше 50 лет обеспокоенных набралось 68%.

Кроме того, сейчас растут тревоги по поводу состояния мировой экономики. 58% всех опрошенных считают это самой значительной угрозой на данный момент, связанной с пандемией коронавируса и стремительно набирающей обороты практически во всех странах. Разумеется, это не исключает и других причин, вызывающих у людей беспокойство по поводу состояния экономики, отмечает немецкая газета. Так, в Великобритании, экономическое будущее которой сейчас туманно из-за брексита, тревога по поводу состояния мировой экономики за последние два года возросла больше, чем где бы то ни было, — на 24%, заключает Frankfurter Allgemeine.