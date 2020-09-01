Le Figaro: тревожит здоровье и экономика — восемь из десяти французов с пессимизмом смотрят в ближайшее будущее

Несмотря на усилия французского правительства успокоить французов накануне возвращения из отпусков, подавляющее большинство граждан страны серьёзно обеспокоено перспективами в отношении здоровья и экономики, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, данные последнего опроса показывают, что жители страны не верят в способность правительства справиться с кризисом и не ждут изменений к лучшему в ближайшее время.

На прошлой неделе правительство не жалело сил в попытке успокоить французов накануне возвращения к работе под знаком возобновления эпидемии коронавируса, пишет Le Figaro. Межведомственные встречи, интервью, пресс-конференции — члены исполнительной власти активно выступали, чтобы объяснить новые санитарные протоколы и побудить сограждан научиться «жить с вирусом». Однако это «упражнение в педагогике», очевидно, не повлияло на уровень тревожности французов, отмечает издание.

По данным опроса, проведённого по заказу Le Figaro компаниями Odoxa-Dentsu Consulting на прошлой неделе, 8 из 10 французов обеспокоены состоянием здравоохранения страны. Как подчёркивает газета, этот показатель почти не отличается от настроений в разгар эпидемии и в период всеобщей изоляции. По данным Odoxa, 7 из 10 французов говорят, что беспокоятся о здоровье своих близких, а 55% переживают о собственном здоровье. При этом тревога коррелирует с возрастом опрошенных: если среди людей в возрасте от 18 до 24 лет подобные мысли возникают всего у 39% опрошенных, то среди респондентов в возрасте от 35 до 49 лет их уже 58%, а среди французов старше 65 лет — 61%.

Как передаёт газета, тревожность французов также связана с экономикой. Более 8 из 10 опрошенных с пессимизмом смотрят на перспективы экономического роста и покупательной способности. В отношении собственного финансового благополучия жители Франции настроены немногим более оптимистично: 55% говорят, что беспокоятся о своём будущем, а почти каждый третий (32%) боится за собственное рабочее место.

Хотя исполнительная власть делает большую ставку на презентацию плана стимулирования экономики размером в €100 млрд, намеченную на четверг, французы также смотрят на этот план со скепсисом, пишет газета. 54% опрошенных не верят, что премьер-министр Жан Кастекс предложит эффективный план стимулирования. «Это не очень низкий уровень доверия, учитывая атмосферу пессимизма», — считает глава компании Odoxa Гаэль Слиман.

С другой стороны, правительству не стоит беспокоиться о воспринятии обязательного ношения маски в центрах крупных городов, замечает Le Figaro. В этом отношении французы пости единодушны: 76% опрошенных высказались за повсеместное распространение этого правила во всех городах. Это также является проявлением глубокой тревожности населения. «С самого начала кризиса французы заявили, что готовы отказаться от доли свободы в пользу повышения безопасности здоровья», — вспоминает Гаэль Слиман. Как напоминает эксперт, оппозиционно настроенное меньшинство активно выступило против этой меры, особенно в соцсетях, однако оно не является выразителем общественного мнения.