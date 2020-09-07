N-TV: каждый третий в Германии видит за коронавирусом заговор тайных сил

Результаты опроса показали, что каждый третий гражданин Германии допускает возможность или верит в то, что коронавирус — это заговор управляющих миром тайных сил. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, сейчас эти люди всё чаще выходят на улицы с протестами, причём выяснилось, что вера в конспирологию в стране распространена намного больше, чем можно было подумать.

Каждый третий в Германии верит в заговор тайных сил, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Во многих городах страны на улицы с протестами сейчас выходят люди, которые считают коронавирус огромным заговором и предполагают, что за его кулисами стоят влиятельные кукловоды. Большинство немцев смеются над теми, кто в это верит, однако недавно выяснилось, что вера в теории заговора распространена в стране намного больше, чем можно было подумать.

Результаты опросов показали, что мифы и теории заговора находят у населения Германии серьёзный отклик, отмечает N-TV. В то, что миром управляют тайные силы, верит почти третья часть опрошенных: 19% подозревают, что, весьма вероятно, всё именно так и есть. Ещё 11% заявили, что это, скорее всего, так. Такие результаты показал опрос фонда имени Конрада Аденауэра, информация по которому была опубликована в воскресенье.

По данным исследования, сторонникам теории заговора противостоят 62% населения: 35% считают «скорее ложным» утверждение о том, что коронавирус — это заговор тайных сил, ещё 27% не верят в это утверждение вовсе. Остальные опрошенные либо не смогли определиться с ответом, либо уклонились от него. Всего с октября 2019 года по февраль текущего года было опрошено 3250 жителей Германии.

Менее распространена среди обладающих правом участвовать в выборах граждан с высшим образованием вера в то, что миром управляют тайные силы. Так, примерно каждый пятый житель Германии с высшим образованием (15%) считает, что подобное утверждение может соответствовать истине или наверняка ей соответствует (4-5%).

Напротив, среди опрошенных, имеющих за плечами менее десяти лет школьного образования, но обладающих законченным профессиональным образованием, более 40% придерживаются мнения, что миром действительно управляют тайные силы. 20% из них считают, что это, вероятно, возможно, тогда как ещё 22% уверены в том, что всё обстоит именно так.

Как отмечает N-TV, среди опрошенных, закончивших менее десяти классов, но не завершивших профессиональное образование, с тем, что миром, вероятно, правят тайные силы, согласились 22% опрошенных, в то время как абсолютно уверены в этом были лишь 11% участвовавших в опросе немцев.