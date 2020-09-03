DM: британские начальники и сотрудники разошлись во мнении, когда возвращаться в офисы

Как показали данные опроса, в Великобритании вернуться в офис до нового года хотят 60% работодателей и 42% сотрудников. При этом премьер-министр страны Борис Джонсон призывает сограждан выходить на работу, хотя это по-прежнему сопряжено с риском подхватить вирус, пишет Daily Mail.
Как показало исследование общественного мнения, в Великобритании начальство и простые работники придерживаются разных точек зрения, стоит ли им возвращаться с удалённой работы в офис, пишет Daily Mail.
Так, 60% работодателей хотят, чтобы сотрудники вернулись в офис до нового года, и только 42% сотрудников желают того же. 58% работников высказались за то, чтобы по возвращении в офис приходить туда лишь два-три дня в неделю. При этом с таким вариантом согласилось и большинство работодателей. С тем, что работа из дома останется основной в ближайшем будущем, согласны 80% начальников и 88% подчинённых.
Результаты опроса были опубликованы после заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что большое количество работников уже вернулись на свои рабочие места по всей Великобритании. Он прилагает усилия, чтобы вернуть людей в офисы, предупреждая, в том числе, что у удалённых сотрудников больше рисков быть уволенными. Он признаёт, что в таком случае увеличится количество заболеваний, но рассчитывает, что система с ними справится, пишет Daily Mail.
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