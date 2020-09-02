CNBC: из-за пандемии США объявляют мораторий на выселения — но это грозит волной дефолтов по ипотекам

США собираются объявить мораторий на выселение арендаторов из съёмного жилья, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса, пишет CNBC. Вместе с тем, как отмечает канал, запрет на выселение жильцов без выплаты компенсации арендодателям может сильно ударить по последним, так как это чревато ростом количества дефолтов по ипотечным займам.

Администрация Трампа заявила, что Центры по контролю и профилактике заболеваний остановят выселения до конца года, с тем чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса, пишет CNBC.

На текущий момент данный мораторий — это самый значительный шаг со стороны Белого дома по борьбе с прогнозируемой волной выселений по всей стране. Эксперты ожидают подобного кризиса в связи с тем, что с конца июля федеральное правительство перестало оказывать усиленную помощь безработным. Тогда же истёк и федеральный мораторий на выселение.

Распоряжение Центров по контролю и профилактике заболеваний касается лиц, имеющих право на стимуляционные выплаты, которые в этом году получили уже миллионы американцев. Речь, прежде всего, идёт о гражданах США с годовым доходом до $99 тыс. и парах с общим годовым доходом до $198 тыс.

Кроме того, американцы, которые хотят избежать выселения, должны отвечать ряду дополнительных критериев. В частности, они должны предоставить свидетельства того, что они пытались получить правительственную помощь, а также не могут позволить платить аренду из-за пандемии и её последствий. При этом они должны доказать, что в случае выселения они, скорее всего, либо станут бездомными, либо будут вынуждены съехаться с другими людьми.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Департамент жилищного строительства и городского развития хочет, чтобы власти штатов и чиновники на местах выделили дотации как арендаторам, так и арендодателям, которые не смогут получать плату со своих жильцов на протяжении нескольких месяцев.

«Президент Трамп стремится помочь трудолюбивым американцам остаться в своих домах и побороть распространение коронавируса, — отметил по этому поводу заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн. — Администрация также выделила федеральные средства, чтобы смягчить экономические последствия вируса для арендаторов, арендодателей и владельцев недвижимости».

Вместе с тем ранее, как напоминает CNBC, конгресс и Белый дом не смогли договориться о продлении коронавирусных субсидий, что сильно ударило по миллионам американцем, которые ещё не успели оправиться от пандемии в экономическом плане.

Более того, существуют серьёзные сомнения в реалистичности введения подобного широкого моратория на выселения. В частности, эксперты предупреждают, что запрет на выселение жильцов без выплаты компенсации арендодателям может иметь дестабилизирующий эффект, который скажется не только на рынке жилой недвижимости, но и на кредитных рынках, поскольку как крупные, так и мелкие домовладельцы могут объявить дефолт по ипотечным займам.

После срыва переговоров между демократами и Белым домом по поводу законопроекта о коронавирусных выплатах спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа прибегнуть к его исполнительным полномочиям, чтобы объявить мораторий на выселения. Однако данный запрет, по её словам, может принести столько же пользы, сколько и вреда в том случае, если арендаторы и арендодатели не получат финансовой поддержки.