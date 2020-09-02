CNBC: из-за пандемии США объявляют мораторий на выселения — но это грозит волной дефолтов по ипотекам
Администрация Трампа заявила, что Центры по контролю и профилактике заболеваний остановят выселения до конца года, с тем чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса, пишет CNBC.
На текущий момент данный мораторий — это самый значительный шаг со стороны Белого дома по борьбе с прогнозируемой волной выселений по всей стране. Эксперты ожидают подобного кризиса в связи с тем, что с конца июля федеральное правительство перестало оказывать усиленную помощь безработным. Тогда же истёк и федеральный мораторий на выселение.
Распоряжение Центров по контролю и профилактике заболеваний касается лиц, имеющих право на стимуляционные выплаты, которые в этом году получили уже миллионы американцев. Речь, прежде всего, идёт о гражданах США с годовым доходом до $99 тыс. и парах с общим годовым доходом до $198 тыс.
Кроме того, американцы, которые хотят избежать выселения, должны отвечать ряду дополнительных критериев. В частности, они должны предоставить свидетельства того, что они пытались получить правительственную помощь, а также не могут позволить платить аренду из-за пандемии и её последствий. При этом они должны доказать, что в случае выселения они, скорее всего, либо станут бездомными, либо будут вынуждены съехаться с другими людьми.
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Департамент жилищного строительства и городского развития хочет, чтобы власти штатов и чиновники на местах выделили дотации как арендаторам, так и арендодателям, которые не смогут получать плату со своих жильцов на протяжении нескольких месяцев.
«Президент Трамп стремится помочь трудолюбивым американцам остаться в своих домах и побороть распространение коронавируса, — отметил по этому поводу заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн. — Администрация также выделила федеральные средства, чтобы смягчить экономические последствия вируса для арендаторов, арендодателей и владельцев недвижимости».
Вместе с тем ранее, как напоминает CNBC, конгресс и Белый дом не смогли договориться о продлении коронавирусных субсидий, что сильно ударило по миллионам американцем, которые ещё не успели оправиться от пандемии в экономическом плане.
Более того, существуют серьёзные сомнения в реалистичности введения подобного широкого моратория на выселения. В частности, эксперты предупреждают, что запрет на выселение жильцов без выплаты компенсации арендодателям может иметь дестабилизирующий эффект, который скажется не только на рынке жилой недвижимости, но и на кредитных рынках, поскольку как крупные, так и мелкие домовладельцы могут объявить дефолт по ипотечным займам.
После срыва переговоров между демократами и Белым домом по поводу законопроекта о коронавирусных выплатах спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа прибегнуть к его исполнительным полномочиям, чтобы объявить мораторий на выселения. Однако данный запрет, по её словам, может принести столько же пользы, сколько и вреда в том случае, если арендаторы и арендодатели не получат финансовой поддержки.
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