NTD: из-за жары и ветра Калифорния бьёт новые рекорды по лесным пожарам

Как заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который проинспектировал виноградную долину Напа, чтобы оценить ущерб от новых лесных пожаров, этот год стал худшим в истории штата по масштабу возгораний. По его словам, за этот сезон были зафиксированы пять из шести крупнейших пожаров в истории Калифорнии. С начала года здесь выгорело уже почти четыре миллиона акров, причём борьба с огнём ещё далека от завершения, передаёт NTD.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил долину Напа, чтобы оценить ущерб, нанесённый лесным пожаром, который здесь прозвали Glass Fire, то есть «стеклянный». Он уже охватил более 23 тысяч гектаров территории.
Пожар уничтожил 80 жилых домов и более 30 других строений, включая несколько виноделен. Предписание эвакуироваться в округах Напа и Сонома получили около 80 тыс. человек.
С огнём пытаются справиться более тысячи пожарных. Причины его возникновения расследуют.
В целом в штате Калифорния сейчас полыхают 26 крупных пожаров. А с начала года здесь выгорело полтора миллиона гектаров территории — намного больше, чем в любой другой год. Огонь распространяется на фоне продолжительной засухи и сильных ветров.
ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния: Это был не обычный год — на сегодняшний день здесь, в штате Калифорния, сожжено почти четыре миллиона акров! Для сравнения, за тот же период прошлого года выгорело 158 тысяч акров. Всего же за этот исторический сезон лесных пожаров сожжено уже почти четыре миллиона акров. Пять из шести крупнейших лесных пожаров в истории нашего штата произошли только с августа.
С середины августа в результате пожаров в Калифорнии погибло 26 человек. Пламя также уничтожило более семи тысяч домов.
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