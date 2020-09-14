NBC: армагеддон в Орегоне — пожар уничтожил целые города

В штате Орегон бушует 16 пожаров, огонь опустошил миллион акров, целые города лежат в руинах, передаёт NBC. Тысячи людей эвакуированы, есть погибшие. Как отмечает телеканал, похожая ситуация наблюдается и в штате Калифорния, где из-за пожаров остро стоит проблема токсичного смога.

Сегодня в Орегоне — опустошение и отчаяние. Вот такие сцены: взрыв огромного огненного шара. Миллион сгоревших акров, 16 бушующих пожаров и как минимум десять погибших. Целые города в руинах. Собаки ищут тела. Тысячи людей эвакуированы, приютом им служат парковки.



ЖЕНЩИНА: Меня как парализовало. Я не вполне осознавала, что это происходит. Это похоже на армагеддон.



Сессил Рейнолдс потеряла всё.



СЕССИЛ РЕЙНОЛДС, пострадавшая от пожара: Нам было некуда идти. Мы не знали, куда податься. Мы просто ушли.



Теперь мать-одиночка проживает со своими сыновьями в гостинице. Их город сровнялся с землёй. Их дома больше нет.



СЕССИЛ РЕЙНОЛДС: Помните, вон там был забор…



Её сын Доминик изо всех сил пытается это понять.



ДОМИНИК ФЛУКАС, пострадавший от пожара: Мне тогда было грустно и страшно, потому что я знал, что дом мы, скорее всего, потеряем…



Тысячи людей лишились крова и в Калифорнии. Ночью пожарные нашли тела трёх погибших в Северном комплексном пожаре, который теперь удалось взять под контроль более чем на четверть. Условия улучшились, и были достигнуты успехи, но всё может измениться, причём быстро.



ЭРИН МАКЛОХЛИН, корреспондент NBC News: Пожарные команды заливают из шлангов опасные участки здесь, возле шоссе. Они очень беспокоятся, что сегодня вечером может усилиться ветер.



Те, кто живёт далеко от переднего края, тоже ощущают последствия. Проблема токсичного смога стоит так остро, что есть опасения, что San Francisco 49ers придётся отменить открытие сезона.



Для Стива Питерсона и Лесли Портьерс это психологическая травма, с которой они живут уже два года.



ЛЕСЛИ ПОРТЬЕРС, пострадавшая от пожара: Сильное посттравматическое расстройство. Это ужасно.



В 2018 году пара лишилась дома из-за пожара в городе Парадайс и с тех самых пор остаётся бездомной. Четыре дня назад их лагерь эвакуировали из-за дыма.



ЛЕСЛИ ПОРТЬЕРС: И нам нужна помощь. Нам очень нужна помощь.



Дата выхода в эфир 13 сентября 2020 года.