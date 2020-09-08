NBC: в Калифорнии десятки тысяч людей эвакуированы из-за опустошительных лесных пожаров

В штате Калифорния полыхают десятки крупных пожаров, рекордная жара затрудняет работу пожарных, передаёт NBC. Из зоны бедствия эвакуированы десятки тысяч людей, причём некоторых пришлось забирать на вертолёте, так как огонь перекрыл дороги. Как отмечает телеканал, многим из этих людей будет уже некуда возвращаться.

Он движется с головокружительной скоростью — пожарным редко доводится видеть такое. Разгоревшийся на огромной территории национального леса Сиерра, калифорнийский пожар «Крик» набрал такую мощность, что теперь формирует собственную метеосистему.



Под угрозой пять тысяч строений.



МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: Вне зависимости от времени года, пожарным редко приходится работать в худших условиях. Эти дома полностью потеряны, но на другой стороне улицы они пытаются спасти строения, которые до сих пор стоят.



Гигантские огненные стены протянулись по склонам гор, перекрыв единственную дорогу, которая ведёт отсюда.



ГОЛОС: Куда? Куда? Куда ты едешь?



Счастливчикам удалось вырваться, преодолев эти жуткие тоннели огня. Но более двухсот человек застряли здесь и не могли выбраться. Со всех сторон их окружал ад. По нашим данным, отчаявшимся людям советовали приготовиться прыгать в воду, чтобы спасти свои жизни.



Но прибыла национальная гвардия Калифорнии — с вертолётами для переправы. Людей эвакуировали из зоны опасности и оставили в Фресно.



МУЖЧИНА: Думаю, мы все рады, что живы.



Адское пламя охватило 80 тысяч акров и оставило после себя удушающие клубы густого дыма.



МУЖЧИНА: Мы даже не знали, что кому-то известно о нашем нахождении там. Это было одной из самых жутких, самых пугающих вещей.



На сегодня в штате полыхают более двух дюжин крупных лесных пожаров. Этот, близ Сан-Бернардино, как паяльная лампа, выбрасывающая пламя более чем на 300 футов в высоту. По всему региону рекордно высокие, трёхзначные (по Фаренгейту. — ИноТВ) показатели температуры замедляют изнурительную борьбу на земле. Десятки тысяч людей остаются в эвакуации.



МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР: На данную минуту по-прежнему неясно, сколько домов, сколько строений потеряно. Но, как вы видите здесь, борьба с огнём далеко не закончена. И многим будет некуда возвращаться.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2020 года.