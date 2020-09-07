ABC News: американский военный авиарейс прервался из-за возгорания в двигателе

Самолёт Atlas Air, выполнявший военный чартерный рейс, загорелся в небе вскоре после вылета из аэропорта Гонолулу, передаёт ABC News. Как отмечается в репортаже, вспыхнул один из двигателей. Пилот совершил экстренную посадку. На борту находились 212 человек, никто из них не пострадал, сообщает телеканал.
А теперь — об ужасе на борту вылетевшего из Гонолулу самолёта, выполнявшего военный чартерный рейс. Загорелся двигатель. Взгляните на эту сцену в кабине: полная темнота, только вспышки пламени в окне. Горящий самолёт было видно и с земли. Пилот принял решение об экстренной посадке. Репортаж корреспондента ABC Элвин Лопес.
Ужасающие моменты на борту самолёта, выполнявшего военный чартерный рейс. Это произошло вечером в субботу, вскоре после взлёта из аэропорта Гонолулу.
ПИЛОТ:Объявляю чрезвычайное положение. Неисправность двигателя, 8585. Возвращаюсь на аэродром.
Пассажир поделился этой видеозаписью, на которой видна непроглядная тьма в кабине, освещаемая только пламенем снаружи.
ГОЛОС:Боже мой! Как жутко!
Люди на земле наблюдали эту сцену в ужасе.
ГОЛОС: Видел, как из него сейчас полыхнул огонь? А-а!
Самолёт, на борту которого находились 212 человек, был вынужден повернуть обратно и совершить экстренную посадку.
ДИСПЕТЧЕР: Только что вышел на связь пилот самолёта, терпящего бедствие. У них сильно повреждён правый двигатель.
Оператор рейса Atlas Air сообщил о механической неисправности в одном из двигателей самолёта.
Ранее в этом году произошёл похожий инцидент, когда в двигателях самолёта United, следовавшего из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, по-видимому, произошёл обратный выхлоп.
ГОЛОС:Может, что-то не так?
А в ноябре пассажирам этого Boeing 777 показалось, что они слышали выстрелы. Но вместо этого…
МУЖЧИНА:Мы были в небе, а он выстреливал огненными шарами…
Двигатель выплёвывал пламя.
ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Atlas в своём заявлении пообещал провести, цитирую, «тщательное расследование» причин механических неполадок с двигателем. К счастью, никто не пострадал. Линдси?
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат Михаил Карапетян.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что Вадима Немкова можно включить в топ-5 лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом наилучшим вариантом для продолжения карьеры легендарного россиянина Фёдора Емельяненко.
Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером имеет смысл лишь тогда, когда на кону будет стоять чемпионский пояс.
В России за сутки зарегистрировано 5185 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 030 690 случаев COVID-19, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России — в Архангельской области, в Республике Коми, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.
Следователи начали проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолёта на автодорогу в Сосногорском районе Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.