Military: ВВС США собираются пересадить американского президента на «сверхзвук»

ВВС США сделали первый шаг к созданию сверхзвукового «Борта №1» для американского лидера, заключив с компанией Exosonic контракт на разработку проекта подобного судна, пишет Military. При этом предполагается, что воздушный удар при преодолении сверхзвукового барьера никак не будет мешать людям на земле, в то время как президент США сумеет перемещаться по всему миру в два раза быстрее.
ВВС США сделали первый шаг к созданию прототипа сверхзвукового самолёта, который когда-нибудь сможет использоваться для того, чтобы возить американского лидера по всему миру, причём в два раза быстрее, чем сейчас, пишет Military.
В прошлом месяце Президентское управление воздушных перевозок заключило с компанией Exosonic контракт на разработку и создание концепции воздушного транспорта с малой интенсивностью воздушного удара при преодолении звукового барьера.
В рамках двухлетнего контракта на создание проекта самолёта, который носит наименование «Борт №1», когда на нём находится президент, компания обязалась проработать его технические характеристики, включая мощность, вес, габариты, компоновку кабины, вид систем связи, а также предоставить виртуальную модель внутренней части носа самолёта. При этом предполагается, что тихий звуковой удар позволит самолёту достигать сверхзвуковой скорости, не создавая неудобств людям на земле.
Кроме того, Exosonic отдельно работает над 70-местным пассажирским самолётом, который, согласно задумке, будет достигать скорости 1,8 Маха, а также сможет «перемещаться над сушей и водой с приглушённым звуковым ударом». Продемонстрировать прототип широкой общественности компания намерена в 2025 году.
Представители потерпевших просят суд вынести частное определение для проведения доследственной проверки в отношении свидетелей, утверждавших, что актёр Михаил Ефремов не находился за рулём в момент смертельного ДТП.
Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне сопротивления Японии.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где, как ожидается, проведёт переговоры с главой правительства Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
В городе Осинники Кемеровской области открыли новое футбольное поле, которое было построено в том числе за счёт солидарных выплат местной детско-юношеской спортивной школе за воспитание полузащитника сборной России по футболу и французского «Монако» Александра Головина.
Двукратная победительница теннисных турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала слова бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что может прожить на 50 тыс. рублей в месяц.
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшей сотрудницы «Радио Свобода»* Нины Давлетзяновой, уволенной после обвинений в домогательствах в отношении коллеги. Об этом сообщила RT сама журналистка.
В России за сутки скончались ещё 114 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 528, передаёт оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 4995 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 009 995. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.