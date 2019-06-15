CNN: из голубого в патриотические тона — новый дизайн президентского борта подозрительно схож с личным самолётом Трампа

Дональд Трамп в интервью одному из американских каналов представил придуманный им лично новый дизайн борта номер один — самолёта президента США, сообщает CNN. Как отмечается в репортаже канала, в интернете быстро заметили, что задумка Трампа очень похожа на расцветку его личного самолёта. Впрочем, как подчёркивает корреспондент CNN, далеко не факт, что Трамп сможет перекрасить президентский борт — принять такое решение без участия конгресса он не имеет права.

Президент США показал миру своё истинное лицо, представив собственные планы по реконструкции президентского борта номер один. Ну а кое-кто считает, что эти планы кое-что напоминают. Репортаж Джинни Мус.

Пристегните ремни!

ПИЛОТ, герой фильма: Это борт номер один, у нас ЧП!

И не простое ЧП — речь об экстренном косметическом ремонте: теперь вся страна будет спорить о том, в какой цвет выкрасить президентский борт номер один. Подглядеть, каким же станет самолёт президента, получилось у журналистов ABC.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вот какой он, новый борт номер один. И я, кстати, это всё затеял не для себя, а для других президентов.

Планируется построить два новых самолёта, но это произойдёт лишь к 2024 году.

Президент Трамп говорит, что новая, красно-бело-синяя патриотическая расцветка — его личная идея. Вот только люди стали замечать, что уж очень она что-то напоминает — а именно расцветку личного самолёта Трампа, только с цветами наоборот.

Некоторые пользователи любезно перевернули изображения самолёта Трампа, чтобы всем это показать. Другие же стали предлагать собственные идеи. (На экране появляется изображение самолёта Трампа, но вместо его фамилии на борту красуется надпись «Фальшивка».)



«А мне нравится, — пишет ещё один пользователь Twitter. — Мы же всё-таки не голубая страна».

А откуда вообще взялась нынешняя расцветка — синий сверху и бледно-голубой внизу? Вот вам твит с намёком: «Руки прочь от цвета Джеки!» Говорят, что голубой цвет очень любила Жаклин Кеннеди, сотрудничавшая когда-то с одним из известнейших промышленных дизайнеров своего времени (имеется в виду Олег Кассини. — ИноТВ), который, в свою очередь, рассказывал, что голубой был любимым цветом и её мужа, Джона Кеннеди. С тех пор этот цвет стал узнаваемым фоном для американских президентов.

А какие ещё фишки будут у нового борта номер один?



ЖУРНАЛИСТ ABC: Все всё время спрашивают: так есть там всё-таки спасательная капсула или нет?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Капсула?

ЖУРНАЛИСТ ABC: Вы смотрели фильм «Самолёт президента»?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да.



ЖУРНАЛИСТ ABC: Там же была эта знаменитая капсула, которая вылетала из задней части самолёта.

Ну вы помните эту сцену — там ещё президента в исполнении Харрисона Форда после нападения на президентский борт спешно заталкивают в спасательную капсулу.



АГЕНТ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ США: Говорит борт номер один, спасательная капсула выброшена.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну там есть кое-какие секретные вещи, и, мне кажется, нам их обсуждать не надо.

Ну а когда капсулу открыли — оказалось, что Харрисон Форд всё-таки остался в самолёте, чтобы вступить в битву с плохишами.



ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Впрочем, не факт, что придуманной президентом расцветке дадут зелёный свет — во всяком случае, если в конгрессе одержат верх демократы.

Дело в том, что комитет палаты общин по делам вооружённых сил большинством голосов принял решение о том, чтобы ограничить список изменений для борта номер один, возможных без одобрения конгресса. Ну а президент Трамп, наверное, сейчас гневно говорит:

ХАРРИСОН ФОРД в роли президента США: Пошёл вон из моего самолёта!

Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 июня 2019 года.