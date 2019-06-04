DM: Юнкер пожаловался на жилищные условия и отсутствие личного самолёта

В недавнем интервью уходящий в отставку председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетовал на то, что во время службы он так и не получил частную резиденцию, в результате чего ему приходилось жить в гостиничном номере, где невозможно было принимать официальных гостей. Политик также вновь выразил возмущение тем, что в отличие от Дональда Трампа ему не предоставили личное воздушное судно, передаёт Daily Mail.

Глава ЕС Жан-Клод Юнкер вновь пожаловался, что в отличие от президента США у него нет собственного самолёта. Он также назвал «несуразным» тот факт, что высшие посты в европейской политике занимает слишком мало женщин, пишет Daily Mail.

По словам издания, в обширном интервью немецкой газете Bild уходящий в отставку председатель Европейской комиссии признался, что ему будет не хватать Ангелы Меркель. Он сравнил канцлера Германии, которая также намерена вскоре покинуть свой пост, с «прекрасным произведением искусства».

Кроме того, Юнкер посетовал, что ему, как и председателю Европейского совета Дональду Туску, не предоставляли личной резиденции. Поэтому во время своей службы он жил в гостиничном номере площадью 50 кв.м, ежемесячная плата за который составляла €3250.

«В то же время генсек НАТО живёт в поместье и приглашает нас туда иногда, когда нам нужно отдохнуть. И у всех послов есть резиденции, я знаю многих из них», — подчеркнул Юнкер.

«Самая большая проблема состояла в том, что я не мог пригласить никого домой. Я не могу говорить с официальными гостями, сидя на постели. С другой стороны, когда я летал к ним на коммерческих авиалиниях, меня всегда приглашали в их личные резиденции», — добавил он.

Политик вспомнил, как во время переговоров с американским президентом ему приходилось постоянно следить за временем, чтобы не опоздать на обратный рейс: «Трамп то и дело говорил: «Ваш самолёт может подождать!» Он не понимал, что у меня не было личного самолёта».

Издание обращает внимание, что Юнкер уже не в первый раз возмущается отсутствием собственного воздушного судна. В 2014 году во время предвыборной кампании за пост председателя Еврокомиссии он писал в Twitter: «У американцев есть самолёт президента. У меня нет. Но мне всё ещё нужно агитировать во всех концах Европы!»

Несмотря на официальные правила, в прошлом году политик совершил половину своих визитов на частных самолётах. В 2017-м Юнкер вызвал возмущение в ЕС, когда выяснилось, что он забронировал частный борт за £24 тыс. для делегации из девяти человек, напоминает Daily Mail.