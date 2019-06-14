CNN: на пресс-конференции Трампа «оставил свой след» незваный гость — паук
Преувеличивает ли он размеры своего состояния или ругает доклад Мюллера, Дональд Трамп уж точно умеет плести паутину интриг, как умели немногие его предшественники — и в среду в Розовом саду Белого дома ему повстречался «коллега». Репортаж Джинни Мус.
Ну а этот паук — судя по одинокой паутинной нити — взобрался на президентскую трибуну. «Да там же паутина прям от микрофона до микрофона протянута, лол», — комментирует один пользователь Twitter.
Прочная нить выдержала даже тогда, когда Трамп решил поправить свой микрофон. Президент и не подозревал о её существовании.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Для меня честь принять президента Дуду…
Незваный гость оставил на мероприятии свой след.
Узнали мы о паутине из другой паутины, Всемирной — человек, называющий себя «помешанным на СМИ», написал в Twitter: «Так, Джини Мус, над каким бы сюжетом ты там сегодня ни работала, бросай — будешь делать репортаж о паутине в Розовом саду». Вот мы о ней теперь и сообщаем.
Паутина пережила множество рукопожатий — быть может, она символизировала предостережение от паучьего мира о том, что на этой пресс-конференции отходить от правды нельзя. «Какую паутину мы плетём, когда впервые на обман идём!» (цитата из Вальтера Скотта. — ИноТВ).
Кое-каких жестов президента Трампа нить избежала разве что чудом.
ДОНАЛЬД ТРАМП: (Поднимая и опуская руку.) Этот самолёт может садиться прямо вертикально...
Признаем, всё было не так захватывающе…
БАРАК ОБАМА, бывший президент США: А ну пошла отсюда!
…как когда президент Обама прямо во время интервью прихлопнул муху...
ЖУРНАЛИСТ: Блеск!
...или когда другая муха села на голову тогда ещё кандидату в президенты Трампу.
ДОНАЛЬД ТРАМП: ...построим эту стену…
Да уж, надоедливых насекомых не удержат даже стены.
Ну а на мероприятии в Розовом саду складывалось впечатление, что некоторые замечания президента относились именно к той самой паутине, и написал их сам паук.
ДОНАЛЬД ТРАМП: …прочные цивилизационные связи… связь, которую нельзя разорвать…
Но почти через полчаса после начала пресс-конференции связь всё-таки была разорвана.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Так, дайте подумать, кто же мне нравится… Да никто не нравится, вот и всё, конец.
А для паутины, прицепившейся к президенту, концом стал его оттопыренный указательный палец. (Уборщику.) Надо было не красный ковёр пылесосить, а трибуну. А теперь всё, свободен.
Джини Мус, CNN, Белый дом.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года.
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