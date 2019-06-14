CNN: на пресс-конференции Трампа «оставил свой след» незваный гость — паук

На совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды произошёл забавный конфуз — операторы поймали в кадр паутину, протянувшуюся от микрофона Дуды к микрофону Трампа, сообщает CNN. Как иронизирует журналист канала, нить, которая выдержала почти полчаса с начала конференции, вероятно, символизировала «неразрывную связь» между Вашингтоном и Варшавой, о которой упоминал в своём выступлении Трамп.

Преувеличивает ли он размеры своего состояния или ругает доклад Мюллера, Дональд Трамп уж точно умеет плести паутину интриг, как умели немногие его предшественники — и в среду в Розовом саду Белого дома ему повстречался «коллега». Репортаж Джинни Мус.

Когда оператор стал поправлять резкость, в кадре вдруг проявился таинственный блеск — президента Трампа и лидера Польши ждал особый сюрприз.

КАДРЫ ИЗ ВИДЕО С ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКОЙ: По трубе по водосточной паучок взбирался…

Ну а этот паук — судя по одинокой паутинной нити — взобрался на президентскую трибуну. «Да там же паутина прям от микрофона до микрофона протянута, лол», — комментирует один пользователь Twitter.

Прочная нить выдержала даже тогда, когда Трамп решил поправить свой микрофон. Президент и не подозревал о её существовании.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Для меня честь принять президента Дуду…

Незваный гость оставил на мероприятии свой след.

Узнали мы о паутине из другой паутины, Всемирной — человек, называющий себя «помешанным на СМИ», написал в Twitter: «Так, Джини Мус, над каким бы сюжетом ты там сегодня ни работала, бросай — будешь делать репортаж о паутине в Розовом саду». Вот мы о ней теперь и сообщаем.

Паутина пережила множество рукопожатий — быть может, она символизировала предостережение от паучьего мира о том, что на этой пресс-конференции отходить от правды нельзя. «Какую паутину мы плетём, когда впервые на обман идём!» (цитата из Вальтера Скотта. — ИноТВ).

Кое-каких жестов президента Трампа нить избежала разве что чудом.

ДОНАЛЬД ТРАМП: (Поднимая и опуская руку.) Этот самолёт может садиться прямо вертикально...

Признаем, всё было не так захватывающе…

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: А ну пошла отсюда!

…как когда президент Обама прямо во время интервью прихлопнул муху...

ЖУРНАЛИСТ: Блеск!

...или когда другая муха села на голову тогда ещё кандидату в президенты Трампу.

ДОНАЛЬД ТРАМП: ...построим эту стену…

Да уж, надоедливых насекомых не удержат даже стены.

Ну а на мероприятии в Розовом саду складывалось впечатление, что некоторые замечания президента относились именно к той самой паутине, и написал их сам паук.

ДОНАЛЬД ТРАМП: …прочные цивилизационные связи… связь, которую нельзя разорвать…

Но почти через полчаса после начала пресс-конференции связь всё-таки была разорвана.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Так, дайте подумать, кто же мне нравится… Да никто не нравится, вот и всё, конец.

А для паутины, прицепившейся к президенту, концом стал его оттопыренный указательный палец. (Уборщику.) Надо было не красный ковёр пылесосить, а трибуну. А теперь всё, свободен.

Джини Мус, CNN, Белый дом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года.