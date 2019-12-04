Guardian: «Мне надо выйти!» — пассажир British Airways попытался открыть дверь самолёта во время полёта

Во время рейса British Airways в Эр-Рияд бортпроводникам и пассажирам пришлось усмирять мужчину, который в приступе панической атаки попытался открыть дверь самолёта, сообщает The Guardian. Многие пассажиры успели испугаться, однако в авиакомпании заверили своих клиентов, что двери самолёта невозможно открыть в воздухе.

В понедельник вечером на борту самолёта авиакомпании British Airways, летевшего из лондонского Хитроу в Эр-Рияд, мужчина в состоянии панической атаки попытался открыть дверь, но был остановлен другими пассажирами, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, за час до посадки в столице Саудовской Аравии явно нервничающий мужчина без предупреждения начал тянуть за рычаг двери в конце самолёта с криками «Мне надо выйти!» на ломаном английском. Один из пассажиров, Йен Макналли, быстро заметил, что происходит, и попытался ему помешать. Шум привлёк внимание двухметрового Дина Уайта (брата боксёра Диллиана Уайта. — ИноТВ), который вместе с бортпроводником и другими пассажирами поспешил в хвост самолёта. Уайту удалось скрутить паникующего и оттащить его от двери, приговаривая: «Успокойся, братан».

К этому моменту на помощь подоспели ещё шесть бортпроводников, один из них прихватил наручники. Наконец, после нескольких минут яростного размахивания руками и крика пассажир успокоился и его посадили обратно в его кресло.

По информации британской газеты, Уайт летел в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать своего брата, который в субботу вечером будет драться на разогреве перед матчем за звание чемпиона в тяжёлом весе между Энди Руисом — младшим и Энтони Джошуа. Тем же рейсом летела мать Джошуа Йета Одусаня, а также члены его команды.

Один из пассажиров, который не захотел называть своего имени, рассказал The Guardian, что его во время инцидента захлестнула паника. «Я подумал, что настал конец», — признался он и отметил, что все, кто вмешался, были «героями». В свою очередь заметно потрясённый Макналли похвалил Уайта: «Я почувствовал огромное облегчение, когда он кинулся к нам на помощь». Сам Дин Уайт сравнил происходящее с кадрами из фильма. Он схватил буйного пассажира и «готовился сильно его приложить, если потребуется», однако всем было понятно, что он был не в себе. Уайт просто удерживал его и пытался успокоить, что в конце концов удалось сделать.

Бортпроводник самолёта подтвердил изданию, что о случившемся уже доложили начальству. Он добавил, что «никогда не видел ничего подобного».

В свою очередь авиакомпания British Airways заверила, что дверь самолёта невозможно открыть в воздухе. «Экипаж нашего самолёта позаботился о клиенте, у которого случилась паническая атака во время полёта. Мы приносим нашим клиентам свои извинения за доставленные неудобства», — приводит The Guardian заявление официального представителя перевозчика.