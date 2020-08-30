CNN: ВВС США обвинили российских лётчиков в «непрофессионализме»

Командование ВВС США в Европе и Африке раскритиковало действия российских пилотов, перехвативших американский бомбардировщик B-52 над Чёрным морем, пишет CNN. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиан заявил, что российские самолёты сильно сближались с американским бомбардировщиком, увеличивая опасность столкновения.
В минувшую пятницу два российских самолёта совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского бомбардировщика B-52 над Чёрным морем, сообщает CNN, ссылаясь на заявление командования ВВС США в Европе и Африке.
Согласно заявлению, российские пилоты неоднократно пересекали курс американского бомбардировщика, сближаясь на расстояние в 100 футов и вызывая турбулентность, тем самым ограничивая возможности B-52 по маневрированию.
«Подобные действия увеличивают вероятность воздушных столкновений. Они необязательны и несопоставимы с нормами воздухоплавания и международными правилами полётов», — приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиана. Харригиан также заявил, что ожидает от российских ВВС действий, согласно международным стандартам.
Командование европейскими силами США сообщило, что в минувшую пятницу бомбардировщики B-52 совершили полёт над 30 странами НАТО для демонстрации солидарности и улучшения готовности внутри альянса. Как отмечает CNN, эта демонстрация военных возможностей США произошла во время трений в российско-американских отношениях, а также на фоне вопросов о приверженности Трампа североатлантическому альянсу, ввиду недавнего решения Вашингтона о сокращении контингента американских войск в Европе.
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