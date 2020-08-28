NBC News: пожар на химзаводе после урагана — из-за риска для здоровья власти Луизианы просят жителей не выходить из дома

Ночью в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана, бушевал ураган «Лора», а на утро местные жители увидели столб густого дыма — горел химический завод, передаёт NBC News. По данным канала, пожар произошёл из-за утечки хлоргаза. Пока на месте работают специалисты, власти предупреждают об угрозе для здоровья и призывают всех сидеть дома с закрытыми дверьми и окнами.

С рассветом, спустя несколько часов после того, как ураган «Лора» пронёсся по городу Лейк-Чарльз, глазу открылось ещё одно зловещее зрелище.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОЦСЕТЕЙ: Даже не суйтесь сейчас на трассу I-10.

Химический завод, расположенный неподалёку от города, оказался охвачен бушующим пожаром, который видно за много миль оттуда. От предприятия повалил густой чёрный дым, через который пришлось пробираться водителям проезжающих мимо машин, пока не перекрыли дороги. Кроме того, пожар создал угрозу для здоровья тысяч проживающих поблизости людей. Всем предписали оставаться в укрытии.

ДЖОН БЕЛ ЭДВАРДС, губернатор штата Луизиана: Жителям необходимо оставаться в своих домах, закрыть все двери и окна, выключить кондиционеры, если им повезло и у них есть электричество.

На борьбу с пламенем на лейк-чарльзском заводе компании BioLab, занимающейся производством инвентаря для бассейнов, выехали бригады специалистов по работе с опасными материалами и спасателей. Согласно заявлению предприятия, которому принадлежит здание, пожар случился из-за утечки хлоргаза во время бушевавшего ночью урагана.

КЕВИН РИВЗ, начальник полиции штата Луизиана: Когда такая форма хлора начинается распадаться, выделяется тепло, вещество воспламеняется и образуется хлоргаз.

Благодаря тому, что из-за штормового предупреждения завод был закрыт, рабочих на момент пожара там не было.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают: воздействие большого количества хлора на организм может быть опасно и в перспективе вызвать серьёзные заболевания дыхательных путей.

ДЖОН БЕЛ ЭДВАРДС: Сейчас совсем не время для прогулок и осмотра впечатляющих видов. Я призываю всех в Луизиане: никуда не выезжайте.

КЕЙТИ БЕК, корреспондент NBC News: Как нам известно, Лестер, вплоть до 20 тысяч людей, проживающих в окрестностях завода, оказались затронуты сегодняшним пожаром и задымлением. Трудно оценить, сколько точно людей здесь находятся, потому что многие эвакуировались перед ураганом.

Дата выхода в эфир 27 августа 2020 года.