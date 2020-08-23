Der Spiegel: борющаяся с лесными пожарами Калифорния попросила помощи из-за границы

03:00
Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте его белорусского коллеги Александра Лукашенко, он бы позволил провести новые выборы.
03:00
За сутки в КНР выявлено 12 случаев коронавируса
За прошедшие в Китае было выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом и ещё 15 бессимптомных носителей.
03:00
СМИ: Названа дата ближайшего пуска «Союза»
Названа предварительная дата первого запуска спутников системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2,1б». Пуск намечен на 24 сентября.
03:00
На следующей неделе в Москву придёт похолодание
Со среды, 26 августа, температура воздуха в Москве понизится на 3-4°C, погода будет облачной.
03:00
Пуски с космодрома Восточный будут возобновлены в конце года
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.
03:00
Трамп приказал оказать Калифорнии федеральную помощь
Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Калифорния из-за лесных пожаров.
03:00
Число случаев коронавируса в Алжире достигло 41 068
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Алжире возросло на 401 и достигло 41 068.
03:00
Пропавший десять дней назад в Белоруссии человек найден мёртвым
Пропавший в Белоруссии десять дней назад Никита Кривцов был найден мёртвым в Минске, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».
03:00
Палата представителей одобрила выделение $25 млрд почте США для голосования
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение $25 млрд Почтовой службе для обеспечения голосования на президентских выборах.
03:00
Онищенко рассказал о желаемом размере стипендий
Размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
03:00
Поветкин высказался о следующем сопернике
Российский боксёр Александр Поветкин, после досрочной победы над американцем Диллианом Уайтом, ответил на вопрос о своём следующем сопернике.
03:00
Поветкин ответил тем, кто призывал его завершить карьеру
Российский боксёр Александр Поветкин, после досрочной победы над американцем Диллианом Уайтом, ответил на тем, кто считал, что ему следует завершить карьеру.
03:00
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 3 582 362
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 50 032 и достигло 3 582 362.
03:00
Поветкин о победе над Уайтом: возможно это был лучший удар в моей карьере
Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал досрочную победу над американцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.
03:00
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Российский боксёр Александр Поветкин одержал досрочную победу над американцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.
03:00
Тренер «Сочи» пожелал Полозу успехов в «Ростове»
Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов высказался о трансферах Дмитрия Полоза и Ивелина Попова.
03:00
«Хезболла» сообщила о сбитом израильском беспилотнике
Шиитская организация «Хезболла» заявила, что её бойцы сбили израильский беспилотный летательный аппарат над югом Ливана.
03:00
Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC
Россиянин Алексей Папин одержал победу над соотечественником Русланом Файфером в поединке в рамках боксёрского вечера в Казани.
03:00
Агент считает, что Слуцкий может вернуться в Европу после работы в «Рубине»
Футбольный агент Кристиан Эмиле высказал мнение о перспективах российского специалиста Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб после работы в казанском «Рубине».
03:00
Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах
Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C.
03:00
Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Вашингтон
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулаха Хоти были приглашены в Вашингтон 4 сентября.
03:00
Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказал мнение о главном тренере команды Томасе Тухеле накануне матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Мбаппе о предстоящем финале Лиги чемпионов: вот поэтому я и пришёл в ПСЖ
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
03:00
Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество перед ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
За сутки в мире выявили более 275 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 275 499 и достигло 22 812 491.
03:00
Агент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»
Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, почему не состоялся трансфер его клиента в лондонский «Кристал Пэлас».
03:00
Подсветка цветов флага России украсила Главный храм ВС
Стены Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в честь Дня Государственного флага России. Об этом сообщили в Минобороны.
03:00
Роббен: я надеюсь помочь «Гронингену» не только продажами билетов или футболок, а ещё и игрой
Полузащитник голландского футбольного клуба «Гронинген» Арьен Роббен поделился впечатлениями от первого матча после возобновления профессиональной карьеры.
03:00
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4731, сообщили в оперштабе.
03:00
Кудерметова победила Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
«Милуоки» обыграл «Орландо» и повёл в серии плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
В Британии число случаев коронавируса превысило 324 тысячи
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 324 601.
03:00
Футболист «Интернасьонала» Фукс посетил матч четвёртого тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»
Бразильский защитник Бруно Фукс посетил матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Рубин».
03:00
Оппозиция Белоруссии не определилась с кандидатом в случае перевыборов
Член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко сообщил, что кандидат от оппозиции «пока не определён, об этом речи даже не может идти».
03:00
Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену полузащитника Николы Влашича в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 101 тысячу
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 101 865.
03:00
Гончаренко о проигрыше «Рубину»: если ты не забиваешь, то жди обратного
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Рубина» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Слуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный закон
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы.
03:00
Дубль Бурмистрова принёс «Сочи» победу над «Ротором» в матче РПЛ
«Сочи» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с ЦСКА
Казанский «Рубин» одержал победу над московским ЦСКА в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Политолог прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Навального
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг состояния госпитализированного Алексея Навального.
03:00
Глава Bellator: Немков — просто монстр
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.
03:00
За сутки в Турции выявили 1309 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1309 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
СМИ: Победитель Лиги Европы может купить экс-футболиста «Локомотива»
Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, выступавшего в прошлом сезоне за московский «Локомотив» на правах аренды.
03:00
Космонавт рассказал о самочувствии изолировавшегося экипажа МКС
Член экипажа Международной космической станции (МКС) Иван Вагнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о самочувствии экипажа, который изолировался в российском сегменте МКС в связи с утечкой воздуха.
03:00
Семак рассказал, испытывает ли команда усталость из-за плотного календаря
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как плотный календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) отражается на игроках команды.
03:00
ХК «Трактор» представил новый логотип
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил новый логотип команды.