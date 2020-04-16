El Mundo: лесные пожары в районе Чернобыля продемонстрировали другую его опасность

Лесные пожары демонстрируют уязвимость Чернобыля, пишет El Mundo. Огромные конструкции из бетона и металла защищают ядерный реактор, но радиоактивные частицы, ранее попавшие в почву и растительность, могут переноситься облаками дыма.

Зона отчуждения вокруг Чернобыля состоит из заброшенных деревень, пустых полей и густых сосновых и берёзовых лесов, выступающих в качестве барьера для смягчения последствия ядерной катастрофы, говорится в статье. Попасть сюда могут лишь сотрудники ЧАЭС, вооружённые дозиметрами для отслеживания уровня радиации, а также туристы, которые приезжают вместе с гидами на экскурсию. Причём последних после успеха прошлогоднего минисериала от HBO стало много.

По оценкам учёных, уровень радиации в районе ЧАЭС составляет лишь четверть от показателей, считающихся опасными.

Но с начала этого месяца зона отчуждения стала также местом крупных лесных пожаров. Пожарные предпринимают усилия, чтобы не допустить распространения огня на критически важную инфраструктуру комплекса: на саму АЭС и на так называемые могильники, где, как утверждается в статье, «захоронены брошенные грузовики и полугусеничные тракторы, использовавшиеся в ходе первых работ по очистке территории после аварии».

И хотя украинские власти объявили во вторник, что пожар взят под контроль и что два человека были арестованы, однако этот инцидент поднял тревогу по поводу уязвимости этой зоны.

Украинские власти пытались успокоить население, напомнив о том, что конструкция, защищающая 4-й энергоблок, была построена так, чтобы противостоять стихийным бедствиям. В настоящий момент и сам 4-й энергоблок, и построенный ещё в 1986 году саркофаг окружены ещё одной массивной структурой, известной как арка. Речь идёт об огромной металлической конструкции, предназначенной для защиты энергоблока в течение ближайших ста лет.

Однако учёные считают, что тут имеются другие риски. С 1986 года часть радиации скапливалась в лесу, где радиоактивные частицы продолжают свой длительный период полураспада.

«Безусловно, там могут быть и долгоживущие радионуклиды, усваиваемые растительностью: цезий-137 и стронций-90», — объясняет Каталина Гаско Леонарте, член группы по изучению радиоактивности окружающей среды и радиологическому надзору из Центра энергетических, экологических и технологических исследований (CIEMAT). Эти крошечные радиоактивные частицы, вырвавшиеся почти 35 лет назад из чернобыльского энергоблока, могут за счёт пламени подняться в воздух, а затем попасть в дымовые облака.

«Растения и деревья — это не единственный возможный источник цезия-137, он также может выделяться из почвы из-за высоких температур», — добавила она.

Этот радиационный дым может быстро двигаться в зависимости от направления ветра. Данное явление уже вызвало рост радиоактивности в районах, находящихся в непосредственной близости к пожару, и вынудило власти эвакуировать местных жителей.

В минувшие выходные наблюдался рост уровня радиации в Киеве, который находится в 150 км от АЭС и от территории, охваченной пожарами. Между тем украинские власти уточнили, что показатели всё ещё далеки от тревожных. Однако мониторинг влияния этих дымовых облаков — это сложное дело, отмечается в статье. Переносимые ими частицы могут, например, оседать в садах или на полях, а затем попадать в пищу, провоцируя, к примеру, рост случаев заболевания раком.