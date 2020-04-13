1+1: пожар в Чернобыле подобрался к атомной станции

03:00 Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом В среднем рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет около 18% в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

03:00 В Белоруссии число заражённых коронавирусом почти достигло 3 тысяч За последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у 341 человека в Белоруссии, число заражений возросло до 2919.

03:00 Смолов оказал материальную поддержку станции скорой помощи в Москве Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Фёдор Смолов оказал материальную поддержку московской станции скорой помощи.

03:00 Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Тактаров: в Махачкалу я больше не поеду, там нет уважения к людям Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился впечатлениями от визита в Дагестан, который состоялся ещё в 2018 году по приглашению семьи Нурмагомедовых после поединка Хабиба и Конора Макгрегора.

03:00 Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует БЕЛТА.

03:00 В Госдуме оценили возможность нового переноса сроков ЕГЭ Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность нового переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Путин поручил изучить возможность поддержки сервисов доставки еды Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готовой еды. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

03:00 Макгрегор закупил средства защиты от коронавируса для больницы Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор закупил средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей больницы в Ирландии, которая специализируется на борьбе с коронавирусом.

03:00 ГИБДД с 15 апреля начнёт проверять пропуска на въездах в Москву Сотрудники ГИБДД с 15 апреля начнут проверять у всех пропуска на въездах в Москву.

03:00 Актёр Морис Барье умер после заражения коронавирусом Французский актёр Морис Барье умер в возрасте 87 лет от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 ФИФА рассматривает возможность введения нового трансферного окна Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения третьего трансферного окна в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Минпросвещения заявили о недопустимости снижения зарплат учителей Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что снижение зарплат российским учителям недопустимо.

03:00 ГИБДД начала выносить решения по нарушениям ПДД «на месте» Госавтоинспекция в условиях распространения коронавируса начала выносить решения по нарушениям ПДД на месте происшествия, без посещения подразделений. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин.

03:00 Кремль назвал истеричными заявления о возможном «возвращении» 1990-х Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России повторятся 1990-е годы, и призвал не сгущать краски.

03:00 В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 517 человек, сообщает пресс-служба испанского Минздрава. Всего с начала эпидемии от коронавируса в стране умерли 17 489 человек.

03:00 Мосгорсуд продолжит процесс по делу Уилана 20 апреля Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, заявил, что следующее заседание Мосгорсуда по делу его клиента пройдёт 20 апреля.

03:00 СМИ: УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен доиграть оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

03:00 За сутки в Бельгии от коронавируса умерли 303 человека В Бельгии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 303 человека.

03:00 В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Перенос Евро на 2021 год не потребует дополнительных трат из бюджета Санкт-Петербурга Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не повлечёт за собой дополнительные расходы из бюджета.

03:00 Хованцев назвал главную проблему российского биатлона Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал мнение о том, что является главной проблемой российского биатлона.

03:00 В Санкт-Петербурге не планируют консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира Власти Санкт-Петербурга не планируют консервировать спортивные объекты на территории города из-за переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.

03:00 В ФМБА спрогнозировали динамику роста числа заражённых коронавирусом Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато. Об этом в эфире Первого канала заявил главный инфекционист ФБМА Владимир Никифоров.

03:00 В Минпросвещения заявили о возможности нового переноса сроков ЕГЭ Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Госавтоинспекция ограничила приём экзаменов на права Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничила приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

03:00 На Украине оштрафовали трёх священников за скопление людей в церквях Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Хованцев рассказал, что новогодний сбор биатлонистов сорвался по вине Голикова Главный тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о причинах срыва новогоднего сбора команды в Обертиллиахе, из-за которого результаты спортсменов пошли на спад.

03:00 Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5% Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с ситуацией вокруг коронавируса продлятся. Об этом в интервью РБК заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

03:00 В Чехии число заразившихся коронавирусом выросло до почти 6 тысяч Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чехии увеличилось до 5991.

03:00 Хованцев: в ситуации с контрактами должны были разбираться в СБР, а не главный тренер Главный тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ситуации с подписанием контрактов перед сезоном-2019/20, которая получила широкую огласку в СМИ.

03:00 Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.

03:00 Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей Борьба с распространением коронавирусной инфекции является первостепенной задачей, самое главное — защитить граждан и экономику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по противодействию COVID-19.

03:00 Щербакова о возрастном цензе: правила под нас никто не подстраивал Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своём отношении к призывам повысить возрастной ценз в женском фигурном катании.

03:00 Щербакова рассказала, когда стоит заканчивать спортивную карьеру Двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказала мнение о том, когда стоит завершать спортивную карьеру.

03:00 Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Чирцову Мосгорсуд смягчил приговор Никите Чирцову, осуждённому на год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

03:00 В Москве зафиксировали бот-атаку после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом заявил о бот-атаке на серверы портала mos.ru, где ранее стартовало оформление цифровых пропусков для передвижения по столице.

03:00 Южная Корея отправит в США партию тестов на коронавирус Две южнокорейские компании на этой неделе отправят в США тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Навка рассказала о сложных моментах в её карьере Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, рассказала о сложных моментах её карьеры.

03:00 В Греции завели дела на двух священников за проведение службы Власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

03:00 Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 62 российских регионах.

03:00 СМИ: Футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты Игроки лондонского футбольного клуба «Арсенал» не согласились на понижение зарплаты.

03:00 Число заражённых коронавирусом в России за сутки возросло на 2558 Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 2558. Всего в стране за всё время зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом.

03:00 ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей Объём операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами 10 апреля составил 13 млрд рублей.

03:00 Около 700 тысяч пропусков оформили в Москве с начала работы сервиса Около 700 тыс. цифровых пропусков оформили в Москве для передвижения по городу на транспорте с начала работы этой опции на портале мэра, сообщает оперативный штаб.

03:00 Сехудо снялся с UFC 250 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Генри Сехудо объявил о снятии с турнира UFC 250.

03:00 В Молдавии число жертв коронавируса возросло до 33 Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Молдавии увеличилось до 33.

03:00 Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день Пасхи, 19 апреля.