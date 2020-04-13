1+1: пожар в Чернобыле подобрался к атомной станции

В чернобыльской зоне отчуждения уже больше недели бушует масштабный пожар. Как передаёт «1+1», огонь уже вплотную подобрался и к атомной станции. В полиции считают, что причиной возгорания мог стать поджог.
Тысяча гектаров сгоревшего леса: масштабный пожар в зоне отчуждения уже уничтожил по меньшей мере 12 бывших сёл, леса, болота и старые кладбища. Огонь в лесах Чернобыля бушует уже больше недели. Сегодня он вплотную подобрался и к атомной станции. В интернете распространяется видео, на которых лошади Пржевальского бегут по сгоревшим полям.
Самолёты и вертолёты тоннами сбрасывают воду на охваченную огнём территорию. Убытки из-за пожара уже оценивают в десятки миллионов гривен. Спасатели считают, что причиной возгорания леса является обычный поджог. В полиции сейчас проверяют двух подозреваемых, которые могли это совершить.
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился впечатлениями от визита в Дагестан, который состоялся ещё в 2018 году по приглашению семьи Нурмагомедовых после поединка Хабиба и Конора Макгрегора.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность нового переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор закупил средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей больницы в Ирландии, которая специализируется на борьбе с коронавирусом.
Госавтоинспекция в условиях распространения коронавируса начала выносить решения по нарушениям ПДД на месте происшествия, без посещения подразделений. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России повторятся 1990-е годы, и призвал не сгущать краски.
За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 517 человек, сообщает пресс-служба испанского Минздрава. Всего с начала эпидемии от коронавируса в стране умерли 17 489 человек.
Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато. Об этом в эфире Первого канала заявил главный инфекционист ФБМА Владимир Никифоров.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничила приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Борьба с распространением коронавирусной инфекции является первостепенной задачей, самое главное — защитить граждан и экономику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по противодействию COVID-19.
Мосгорсуд смягчил приговор Никите Чирцову, осуждённому на год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.