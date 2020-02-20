«Отправьте их в Чернобыль!»: украинцы протестуют против возвращения сограждан из Ухани

Пока другие страны спокойно эвакуируют своих граждан из очага инфекции в Китае, украинские власти на местах и часть общественности развернули против эвакуированных целую кампанию. Как пишет «СТРАНА», региональные чиновники, в первую очередь на Западной Украине, направляют обращения к центральной власти и лично президенту, чтобы у них эвакуированных не размещали, а местные жители организуют целые блокпосты, чтобы не пропускать автобусы с эвакуированными.

В последние дни тема коронавируса стала развиваться на Украине в неожиданном ключе. Как пишет «СТРАНА», в то время, когда другие страны спокойно эвакуируют своих граждан из очага инфекции, местные украинские власти и часть общественности развернули против эвакуированных целую кампанию.

Региональные чиновники, в первую очередь на Западной Украине, направляют обращения к центральной власти и лично президенту, чтобы у них эвакуированных не размещали. Люди же организуют целые блокпосты, чтобы не пропускать автобусы с украинцами из Ухани.

Власть выбирала между тремя областями: Киевской, Тернопольской и Львовской. Но практически синхронно с 14 февраля там стали протестовать как местные жители, так и чиновники.

Жители Обуховского района Киевской области подняли бунт и отказались принимать у себя эвакуированных украинцев. Депутаты местного совета созвали срочную сессию, обратились к президенту и правительству. По их словам, размещение потенциально заболевших коронавирусом людей в таком густонаселённом месте, как Козин, несёт риски для здоровья местных жителей.

После всего этого и руководство санатория «Пролисок», куда хотели поместить людей на карантин, отказалось принимать людей. Минздрав был вынужден экстренно менять планы и в спешном порядке искать альтернативу, куда поместить эвакуированных.

Впрочем, те, кто рассматривался в качестве запасного аэродрома, также выступили против.

Во Львове бунт подняли сотрудники госпиталя, куда также хотели привезти украинцев из Китая. Панические настроения быстро распространились в соцсетях. Люди стали писать, например, такое: «На восток всех! Отстаньте от Львова» и «Львов Зеленскому, как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить. Пусть везёт в Кривой Рог к своим родным».

В Тернопольской области местные жители стали блокировать дорогу, ведущую к санаторию, а также отправились митинговать против приёма граждан на сессию поселкового совета.

Подлил масла в огонь и Тернопольский облсовет. Там решение поселить в области эвакуированных из Китая назвали «геноцидом украинского народа». На сессии также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории региона эвакуированных из Китая.

Протесты населения и медработников широко освещались по телевидению. Видеозаписи запечатлели, что люди баррикадируются шинами, призывают направить эвакуированных в Чернобыль и даже молятся, как будто отгоняя нечистую силу.

В связи с паническими настроениями украинские власти вынуждены были засекретить аэропорт прибытия рейса из Ухани. Как отмечает издание, на момент подготовки материала борт уже вылетел на Украину.