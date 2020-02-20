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«Отправьте их в Чернобыль!»: украинцы протестуют против возвращения сограждан из Ухани

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пока другие страны спокойно эвакуируют своих граждан из очага инфекции в Китае, украинские власти на местах и часть общественности развернули против эвакуированных целую кампанию. Как пишет «СТРАНА», региональные чиновники, в первую очередь на Западной Украине, направляют обращения к центральной власти и лично президенту, чтобы у них эвакуированных не размещали, а местные жители организуют целые блокпосты, чтобы не пропускать автобусы с эвакуированными.
«Отправьте их в Чернобыль!»: украинцы протестуют против возвращения сограждан из Ухани
Reuters

В последние дни тема коронавируса стала развиваться на Украине в неожиданном ключе. Как пишет «СТРАНА», в то время, когда другие страны спокойно эвакуируют своих граждан из очага инфекции, местные украинские власти и часть общественности развернули против эвакуированных целую кампанию. 

Региональные чиновники, в первую очередь на Западной Украине, направляют обращения к центральной власти и лично президенту, чтобы у них эвакуированных не размещали. Люди же организуют целые блокпосты, чтобы не пропускать автобусы с украинцами из Ухани.

Власть выбирала между тремя областями: Киевской, Тернопольской и Львовской. Но практически синхронно с 14 февраля там стали протестовать как местные жители, так и чиновники.
 
Жители Обуховского района Киевской области подняли бунт и отказались принимать у себя эвакуированных украинцев. Депутаты местного совета созвали срочную сессию, обратились к президенту и правительству. По их словам, размещение потенциально заболевших коронавирусом людей в таком густонаселённом месте, как Козин, несёт риски для здоровья местных жителей.
 
После всего этого и руководство санатория «Пролисок», куда хотели поместить людей на карантин, отказалось принимать людей. Минздрав был вынужден экстренно менять планы и в спешном порядке искать альтернативу, куда поместить эвакуированных.
 
Впрочем, те, кто рассматривался в качестве запасного аэродрома, также выступили против. 
Во Львове бунт подняли сотрудники госпиталя, куда также хотели привезти украинцев из Китая. Панические настроения быстро распространились в соцсетях. Люди стали писать, например, такое: «На восток всех! Отстаньте от Львова» и «Львов Зеленскому, как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить. Пусть везёт в Кривой Рог к своим родным».
 
В Тернопольской области местные жители стали блокировать дорогу, ведущую к санаторию, а также отправились митинговать против приёма граждан на сессию поселкового совета. 
 
Подлил масла в огонь и Тернопольский облсовет. Там решение поселить в области эвакуированных из Китая назвали «геноцидом украинского народа». На сессии также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории региона эвакуированных из Китая.
 
Протесты населения и медработников широко освещались по телевидению. Видеозаписи запечатлели, что люди баррикадируются шинами, призывают направить эвакуированных в Чернобыль и даже молятся, как будто отгоняя нечистую силу. 
 
В связи с паническими настроениями украинские власти вынуждены были засекретить аэропорт прибытия рейса из Ухани. Как отмечает издание, на момент подготовки материала борт уже вылетел на Украину.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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