Guardian: из-за лесных пожаров уровень радиации в Чернобыле вырос в 16 раз

В выходные в чернобыльской зоне отчуждения возникли крупные пожары. Украинские чиновники подтвердили, что уровень радиации в охваченном огнём регионе превышает норму. Вместе с тем, по их словам, ни местному населению, ни находящемуся неподалёку Киеву ничего не угрожает, пишет The Guardian.

Украинские власти пытаются успокоить общественность после того, как лесные пожары в чернобыльской зоне отчуждения — на месте самой страшной ядерной катастрофы в мире — привели к повышению уровня радиации, пишет The Guardian.

По словам пожарных, им удалось потушить меньший из двух лесных пожаров, которые начались в выходные. На тушение были отправлены 100 сотрудников экстренной службы, которым оказывали поддержку специализированные самолёты и вертолёты.

Пожар вызвал беспокойство в Киеве, который находится примерно в 60 милях от зоны отчуждения. Правительственные эксперты, отправленные для изучения обстановки, не зафиксировали подъём уровня радиации в украинской столице и её окрестностях.

«Можете безбоязненно открывать окна и проветривать дом во время карантина», — написал в Facebook председатель государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов после проведённой проверки.

При этом в своей более ранней публикации Фирсов предупреждал о повышенном уровне радиации на месте пожара, который, по его словам, был вызван местной «варварской» практикой сжигания травы. «Есть плохие новости — радиация в центре пожара выше нормы», — написал чиновник в воскресенье.

К посту он приложил видео со счётчиком Гейгера, на котором было видно, что уровень радиации в регионе в 16 раз превышает норму. Пожар охватил примерно 100 гектаров, отметил Фирсов.

Накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что 20 гектаров в зоне всё ещё охвачены огнём. На опубликованных ведомством кадрах видно, как пожарные заливают водой горящую лесную почву, а в небо поднимаются клубы дыма.

В понедельник ГСЧС рапортовала о повышенном загрязнении воздуха в Киеве. Но по словам представителей службы, это было связано с метеорологической обстановкой, а не пожарами у ЧАЭС, обращает внимание The Guardian.

Ранее служба докладывала, что увеличение радиации в некоторых районах привело к «трудностям» в борьбе с огнём, при этом подчёркивалось, что живущие поблизости люди не находятся в опасности. В понедельник сообщалось, что уровень гамма-излучения вблизи огня не повысился.

Полиция арестовала подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний местный житель, который сказал правоохранительным органам, что поджёг траву и мусор «ради прикола». По его словам, из-за порывов ветра площадь возгорания увеличилась и он не смог его потушить.

Чернобыльская АЭС загрязнила большую территорию Европы, когда в апреле 1986 года взорвался её четвёртый реактор. Причём регион, непосредственно окружающий электростанцию, пострадал сильнее всего, напоминает издание.

Три других реактора в Чернобыле продолжали вырабатывать электроэнергию до тех пор, пока электростанция окончательно не закрылась в 2000 году. Над четвёртым реактором в 2016 году был установлен гигантский защитный купол. Пожары вблизи прекратившей работу АЭС стали распространённым явлением, заключает The Guardian.