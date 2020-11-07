Independent: британские учёные предупредили о недооценённой опасности сланцевого газа

Учёные Манчестерского университета выяснили, что в предыдущем анализе углеродного следа, зафиксированного при добыче сланцевого газа на месторождении в Великобритании, отсутствовали данные о выбросах парниковых газов, передаёт The Independent. По данным специалистов, всего за неделю мониторинга на месторождении в графстве Ланкашир в январе 2019 года количество просочившегося в атмосферу метана было эквивалентно воздействию на экологию 142 трансатлантических рейсов.

Менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум в поддержку фрекинга, британские учёные заявили об отсутствии точных данных того, как использование подобного метода добычи углеводородов в Великобритании повлияло на окружающую среду, пишет The Independent.

Специалистам Манчестерского университета стало известно о том, что независимые оценки выбросов метана на ранних стадиях использования метода гидравлического разрыва пласта не проводятся на регулярной основе. Более того, последствия фрекинга для окружающей среды в целом не подвергаются тщательному изучению в ходе работ по освоению скважин.

Как результат, по словам учёных, выбросы парниковых газов в настоящее время недостаточно представлены в анализе углеродного следа, который оставило использование подобного метода в Великобритании.

Как отмечает издание, в ноябре 2019 года британское правительство остановило добычу в стране природного газа с применением фрекинга вследствие регулярных землетрясений и широкого общественного резонанса, который вызвал метод. Ранее в сентябре 2019 года компания Cuadrilla прекратила добычу сланцевого газа при помощи данного метода на месторождении Preston New Road в английском графстве Ланкашир.

Тем не менее, по данным исследования, ещё до того, как это произошло, в результате небольшого землетрясения на объекте в атмосферу Земли просочилось значительное количество метана.

По словам учёных, всего за одну неделю мониторинга в ходе непредвиденной утечки метана в январе 2019 года количество просочившегося парникового газа составило около 4,2 тонн, что эквивалентно воздействию на экологию 142 трансатлантических рейсов. Анализ показал, что это произошло в результате высвобождения несгоревшего метана из газового факела.

«Опасные последствия глобального потепления начинают проявляться. Важнейшую роль в их обуздании, а также в достижении целевых показателей правительства Великобритании играют регулярный мониторинг и изучение индустрии ископаемого топлива», — приводит The Independent слова одного из авторов исследования Джейкоба Шоу.