Guardian: США несут наибольшую ответственность за загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами

США стали лидером по производству пластикового мусора на душу населения среди крупных стран мира. Более половины собранного для переработки пластика страна вывозит за рубеж, пишет The Guardian. Вместе с тем, специалисты организации Ocean Conservancy полагают, что связано это с высоким уровнем дохода американцев.

США и Великобритания производят больше пластиковых отходов в расчёте на душу населения, чем любая другая крупная страна мира, пишет The Guardian со ссылкой на исследование организации по защите окружающей среды Ocean Conservancy. При этом Соединённые Штаты не только возглавляют список стран, создающих набольшее количествопластиковых отходов, но и занимают третье место в мире по вкладу в загрязнение океана пластмассой после Индонезии и Индии.

Ранее предполагалось, что наибольший урон морской среде наносят азиатские страны, а США занимают лишь 20 место. Тем не менее, выдвигая подобное предположение, исследователи не принимали во внимание экспорт отходов и их незаконное захоронение.

Тот факт, что США вывозят за рубеж более половины собранного для переработки пластика, долгие годы позволял скрывать истинные масштабы загрязнения Вашингтоном окружающей среды пластиком. Несмотря на запрет Китая на импорт пластиковых отходов и введение соответствующих ограничений в Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, Индии и Индонезии, США отправляют мусор в беднейшие страны мира, в том числе в Бангладеш, Лаос, Эфиопию и Сенегал.

«Жители США составляют всего 4% мирового населения, но при этом они производят 17% пластиковых отходов. Страна должна играть гораздо большую роль в борьбе с мировым кризисом загрязнения пластмассой», — заявил один из авторов исследования Ник Маллос. При этом если верить исследователям, столь неутешительные показатели связаны с высокими доходами американцев и соответствующим уровнем потребления.

Авторы исследования предупреждают, что даже если бы сейчас для сокращения загрязнения пластмассой были использованы все возможные меры, количество пластиковых отходов сократилось бы лишь на 40%. То есть к 2040 году в окружающую среду было бы выброшено 700 млн тонн мусора.

Вместе с тем пандемия способствовала увеличению количества пластиковых отходов за счёт постоянного использования людьми средств индивидуальной защиты. Тем не менее пока только предстоит оценить масштаб проблемы.

«Чтобы избежать массового накопления пластика в окружающей среде, необходимо срочно предпринять скоординированные глобальные действия по сокращению потребления пластика, увеличению масштабов повторного использования отходов, их сбора и переработки», — приводит The Guardian слова специалистов.