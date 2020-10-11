Guardian: из-за пандемии в Великобритании и во всём мире улучшилось качество воздуха

В период пандемии, благодаря режимам самоизоляции по всему миру, качество воздуха во многих странах заметно улучшилось, пишет The Guardian. Так, жители северных районов Индии сумели впервые за долгие годы разглядеть пики Гималаев, а в Великобритании уровень диоксида азота на дорогах снизился в среднем на 31%, а в районе аэропортов — ещё больше.
Режим самоизоляции по всему миру из-за пандемии коронавируса способствовал улучшению ситуации с загрязнением воздуха, сообщает The Guardian.
Так, на севере Индии «впервые за поколение» можно было увидеть пики Гималаев. А в Великобритании за первые девять недель режима самоизоляции уровень диоксида азота на дорогах снизился в среднем на 31% по сравнению с обычным состоянием.
Как отмечает издание, хотя британские магазины с предметами не первой необходимости вновь начали работать ещё в начале лета, кое-какие ограничительные меры по-прежнему остаются в силе и загрязнение воздуха от автотранспорта ещё не успело вернуться к своим докоронавирусным показателям.
Существенные улучшения наблюдаются в Лондоне — там выбросов стало меньше более чем на 40%. Однако, по данным газеты, уже наблюдаются признаки того, что на некоторых пригородных трассах загрязнение возвращается к привычному уровню.
В жилых районах городка Хорли под Лондоном, неподалёку от аэропорта Гатвик, было зафиксровано рекордное уменьшение диоксида азота в 60%. А в окрестностях Хитроу власти зарегистрировали улучшение в 46%.
Наибольший прогресс, в 64%, наблюдается в области тоннеля на лондонской Бич-стрит — во многом благодаря тому, что он входит в «зону без выбросов», куда не допускается транспорт, ездящий на бензине или дизеле.
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