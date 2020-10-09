BFM TV: французские депутаты не поддержали идею признать кошек вредителями

Национальная ассамблея Франции отказалась внести в законопроект об условиях жизни животных спорную поправку о признании кошек «вредным» для биоразнообразия видом и разрешении охоты на них в случае необходимости, сообщает BFM TV. Тем не менее автор поправки настаивает, что из-за кошек ежедневно гибнет множество животных, в том числе охраняемых, и призывает принять меры в отношении этих хищников.

Поправка, предложенная французским депутатом Франсуа-Мишелем Ламбером к законопроекту об условиях жизни животных, «заставила вздрогнуть любителей кошек», сообщает BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, поправка №116 предлагала отнести кошку к «вредным» видам из-за угрозы, которую она представляет для биоразнообразия.

«Кошка — хищное животное, которое в значительной степени вносит свой вклад в уменьшение численности некоторых видов животных — в том числе охраняемых — на территории Франции», — говорится в документе, предлагающем включить кошачьих «в число видов животных, которые могут быть классифицированы как вредные», и разрешить в случае необходимости «административную охоту» на них.

По мнению Фонда Брижит Бардо, за поправкой стоит глава Федерации охотников Франции Вилли Шраен, который несколько месяцев назад заверил, что кошка «убивает гораздо больше животных, чем охотники», и даже предложил установить ловушки для кошек вокруг жилищ.

Как сообщает издание, внесённая поправка была совместно подписана тремя депутатами: Франсуа-Мишелем Ламбером, Фредериком Дюма и Мартином Воннером, однако двое последних позднее отозвали свои подписи.

Национальная ассамблея, однако, сочла, что текст поправки не может быть принят из-за его недостаточной мотивированности. Тем не менее Франсуа-Мишель Ламбер отстаивает необходимость внесения поправки. «Каждый день мы рискуем... гибелью какого-либо вида. Эндемичные ящерицы менее привлекательны, чем кошки, но они могут исчезнуть завтра утром или через пять лет, если мы не примем правильных решений», — поясняет депутат.