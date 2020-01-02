Daily Mail: власти Британии планируют обязать владельцев кошек чипировать своих питомцев

Британские власти планируют ввести обязательное чипирование кошек, чтобы обеспечить безопасность животных и установить их личность при пропаже или гибели. Владельцам питомцев, которые решат не выполнять это правило, может грозить штраф и судебное преследование, сообщает Daily Mail.

Британским владельцам котов и кошек может грозить штраф или судебное разбирательство, если они не чипируют своих питомцев. Такое наказание предусматривается в правилах, предлагаемых кабинетом министров, пишет Daily Mail.

По словам издания, власти Великобритании планируют ввести обязательное чипирование кошек, чтобы обеспечить им такие же меры безопасности, которые уже предусмотрены для собак. В правительстве считают, что новое правило «даст душевное спокойствие» владельцам, поможет бороться с кражей питомцев и устанавливать их личность, если они покалечатся или погибнут на дороге.

«Микрочипы — это часто единственная надежда на воссоединение многих домашних животных с их владельцами. Поэтому это лучшее новогоднее обещание, которое можно выполнить, чтобы защитить своего пушистого друга в 2020 году», — полагает представитель британского правительства Зак Голдсмит.

Схожая инициатива, касающаяся чипирования собак, была принята в 2016 году и вызвала скандал, потому что штрафы для её нарушителей доходили до £500. В этот раз министры призывают владельцев кошек заранее ввести под кожу своих питомцев микрочипы, прежде чем они будут вынуждены это сделать по закону.

Власти хотят обязать выполнять новое правило не только владельцев, но и приюты для кошек. Консультации по этому вопросу должны завершиться 4 января, отмечает Daily Mail.

По данным благотворительной организации Cats Protection, в 2018 году восемь из десяти кошек, переданных в её приюты в Англии не имели микрочипов. «Это безопасная и постоянная форма идентификации. Чипирование гарантирует, что многие кошки смогут быстро вернуться домой и что владельцев можно будет проинформировать, если их кошка будет ранена и доставлена к ветеринару», — считает представительница Cats Protection Джеки Кафф.

Но директор благотворительного фонда Dogs Trust Паула Бойден утверждает, что всё может оказаться не так просто. 69% собак, пойманных на улицах в прошлом году, не смогли воссоединиться со своими хозяевами из-за ошибок в контактных данных.

«Мы не понаслышке знаем, как страдают владельцы собак, разлучённые со своими питомцами, и как они радуются воссоединению, — говорит она. — Вот почему так важно, чтобы владельцы обновляли свои данные. Это значительно увеличивает вероятность того, что потерянная или украденная собака воссоединится со своим владельцем».

Комментарии читателей на сайте Daily Mail

Storm: Я думаю, нужно чипировать гопников, чтобы могли следить за ними.

Steve: Как именно они собираются вынудить выполнять это правило??? Полиция даже после ограбления не приезжает.

shiskinspaw: Кошки точно так же важны, как и собаки.

Andy: Как скоро нас самих начнут чипировать?

pgf1: Как вас оштрафуют, если кошка не была чипирована? Они не узнают, чья эта кошка.