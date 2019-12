Times: новый закон облегчает миссию Кэтмена по спасению российских котов

Недавно российские власти приняли постановление о том, что подвалы жилых домов должны быть открыты круглый год. Это связано с тем, что бездомные кошки пытаются спастись там от зимних морозов, а потом не могут найти выход и оказываются в западне. И тогда помочь им может лишь Кэтмен и другие спасатели-добровольцы, пишет The Times.

Никто точно не знает, сколько сейчас в России бездомных кошек, отмечает Марк Беннеттс в статье для The Times. Однако каждый год многие из них погибают, когда в холодную погоду пробираются через вентиляцию в подвалы домов, чтобы согреться — а потом оказываются в западне, когда работники служб коммунального хозяйства перекрывают выходы.



«По разным причинам, начиная с банальной бюрократии и заканчивая незаконным использованием подвалов в качестве складских помещений, чиновники зачастую с большой неохотой открывают вентиляционные системы, даже если это приведёт к тому, что кошки и их новорождённые котята умрут медленной смертью от голода», — подчёркивает автор.



И тогда неравнодушным жителям, которые обнаруживают, что в подвале их дома заперты кошки, остаётся только прибегнуть к помощи добровольных спасателей, говорится в статье. Один из них — москвич Игорь, которого знакомые зовут Кэтмен, пишет The Times. Он занимается тем, что спасает кошек, запертых в подвалах многоквартирных домов в разных районах Москвы.



Получив сигнал о том, что кошки оказались в беде, он приезжает к дому, оценивает ситуацию и пытается разблокировать доступ в подвалы при помощи разных инструментов. При этом добровольным спасателям приходится действовать в темноте, чтобы их не заметили полицейские. «Делать это надо быстро, до прибытия полиции. Мы стараемся сделать это в течение нескольких минут», — пояснил Игорь в интервью The Times.



По словам Кэтмена, за последние годы он спас не менее сотни кошек. Однако вполне возможно, что вскоре его помощь уже не понадобится: в прошлом месяце российские власти приняли новое постановление о том, что доступ в подвалы жилых домов в России должен быть открыт круглый год, чтобы кошки не оказывались в западне и могли спасаться от зимних морозов, говорится в статье.



Защитники прав животных приветствовали это решение. Но пока они выражают сомнения в том, будет ли от этого реальный эффект в ближайшем будущем. «Законы в нашей стране не соблюдаются, если за них не бороться», — подчеркнула в интервью The Times Анна Фельдман, которая руководит группой защитой кошек «Котоспас».



«Несмотря на зачастую бездушное отношение к бездомным животным, у россиян кошек в качестве домашних питомцев больше, чем в любой другой стране мира», — отмечается в статье. По данным издания, кошки есть в 59% российских семей. «Все те домашние кошки, которых я видел в России, живут припеваючи, греясь возле батарей центрального отопления, в то время как на улице бушует снежная вьюга», — сообщает автор. Даже в знаменитом Эрмитаже Санкт-Петербурга сейчас живут десятки кошек, которые получают кров и пищу в обмен на то, что защищают от мышей и крыс бесценную коллекцию музейных экспонатов. Они уже стали знаменитостями благодаря собственной странице в Instagram, пишет The Times.



А недавно волну возмущения в российских соцсетях вызвала история упитанного кота, который не проходил стандарты «Аэрофлота» по весу — но хозяин не захотел сдавать своего любимца в багаж и при повторном взвешивании заменил его на более лёгкого «двойника». Благодаря этой уловке кота удалось провезти в салоне, однако позже авиакомпания узнала об обмане и лишила пассажира всех бонусных миль. Многие пользователи соцсетей выразили поддержку коту и его хозяину, а некоторые депутаты даже призвали «Аэрофлот» изменить правила перевозки животных, говорится в статье.



«Своего кота я нашёл на приёме в московском Музее современного искусства. Жившая там кошка родила котят, и их решили раздать в хорошие руки. Это было почти 20 лет назад, и кот Витя, названный так в честь первой настоящей советской рок-звезды Виктора Цоя, стал моим постоянным спутником на все долгие годы правления президента Путина. Я очень надеюсь, что Витя доживёт как минимум до 2024 года, когда у Путина закончится срок пребывания у власти», — заключает автор.