Guardian: век самолётов с электродвигателями может наступить раньше, чем предполагалось

В грядущий четверг в штате Вашингтон состоится полёт крупнейшего в мире полностью электрического самолёта Cessna Caravan, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, сейчас целый ряд компаний работает над созданием электродвигателей для самолётов: эксперты считают, что переход авиации на электрическую и гибридную тягу может произойти быстрее, чем ожидалось.

Крупнейший в мире полностью электрический самолёт Cessna Caravan скоро в первый раз поднимется в воздух, пишет The Guardian. Первый полёт состоится в четверг в штате Вашингтон: ожидается, что он продлится 20—30 минут.

Согласно информации издания, самолёт может перевозить 9 пассажиров, однако в ходе тестового полёта на борту будет находиться только пилот. Фирма-производитель электродвигателя magniX надеется, что самолёт сможет поступить на службу в конце 2021 года.

Как отмечает The Guardian, до пандемии авиация была одним из основных источников выбросов углекислого газа. Целый ряд компаний сейчас работает над разработкой электросамолётов, однако для того, чтобы крупные самолёты могли летать на большие расстояния с помощью одной лишь электрической тяги, необходим значительный прогресс в уменьшении веса батарей.

MagniX рассчитывают на то, что оснащение уже существующего самолёта электродвигателем сможет ускорить процесс. Издание отмечает, что в минувшем декабре короткий полёт с двигателем magniX совершил небольшой гидроплан. Аналитики инвестбанка UBS считают, что переход авиации на использование гибридных и электрических двигателей случится быстрее, чем ожидается.

Гендиректор magniX Рой Ганцарски отметил, что электросамолёты будут не только экологичнее, но и дешевле в обслуживании. По его словам, стоимость обслуживания таких самолётов будет ниже на 40—70%. Ганцарски считает, что через 15 лет все полёты расстоянием до 1000 миль будут выполняться на самолётах с электродвигателями.

The Guardian информирует, что над созданием электросамолётов также работают такие компании, как Zunum Aero и Rolls-Royce, а также немецкая компания Lilium.