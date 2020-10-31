NTD: на дороги Евросоюза выпустили летающий автомобиль

Создателям летающего автомобиля в Нидерландах удалось, наконец, добиться официального разрешения, чтобы он мог легально ездить по дорогам Евросоюза. Однако для полётов предстоит ещё пройти сертификацию в Европейском агентстве авиационной безопасности. Этот автомобиль вряд ли станет массовым товаром, но за время пандемии интерес к нему заметно вырос, передаёт NTD.

Летающий автомобиль Liberty, созданный нидерландской компанией Pal-V, сможет легально ездить по дорогам Евросоюза. Разрешение выдало Управление транспортных средств Нидерландов. Однако для полётов нужно пройти сертификацию в Европейском агентстве авиационной безопасности.



Получить разрешение на передвижение по дорогам было сложно.



РОБЕРТ ДИНГЕМАНСЕ, глава компании Pal-V: Требования к наземному и воздушному транспорту никогда не согласовывались. Поэтому нам пришлось выполнить пять тысяч требований. Это очень сложная головоломка.



Liberty — это трёхколесный двухместный автомобиль, который можно превратить в автожир. Производителю пришлось сделать свой транспорт компактным и маневренным, продумать вопросы безопасности и позаботиться о том, чтобы он не создавал много шума.



Летающее авто на дорогах развивает скорость до 160 километров в час, в воздухе — до 180. Одного бака топлива хватит на перелёт длиной 500 километров. На трансформацию в автожир или обратно нужно примерно десять минут. Liberty взлетает и садится вертикально.



Компания сначала выпустит ограниченную серию из 90 экземпляров по цене 500 тысяч евро. Потом автомобили будут стоить 400 тысяч евро.



РОБЕРТ ДИНГЕМАНСЕ: Нидерланды — небольшая страна, и здесь немного взлётно-посадочных полос. Но у нас уже забронировали больше 30 автомобилей. Мы такого просто не ожидали!



Liberty не станет массовым автомобилем: для управления им нужна лицензия пилота, к тому же цена высокая. Но во время пандемии им стали интересоваться ещё больше.



Летающие автомобили сейчас создают многие компании. Но по мнению аналитиков, для некоторого транспорта потребуются годы, прежде чем появятся законы, которые разрешат их использовать.



ДЭВИД ГЛИВ, эксперт по безопасности полётов: Нидерландская компания, безусловно, расширила границы — и я считаю, что она выбрала разумный и безопасный путь к получению нормативной сертификации. Мы уже видели много других компаний, которые создают дроны в виде игрушки, а не в виде практического летающего и управляемого транспортного средства.



Pal-V планирует начать выпуск летающего авто в 2022 году.



Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.