Daily Express: NASA и Uber разрабатывают летающее такси

Совместный проект космического агентства NASA и Uber под названием UAM посвящён разработке летающих машин и перевозочных дронов, сообщает Daily Express. По словам сотрудницы NASA Эбби Тэйбор, UAM будет безопасной и эффективной системой, в рамках которой в воздухе будут оперировать как дроны для перевозок небольших посылок, так и летающие такси.

Американское космическое агентство NASA и компания Uber запустили совместный проект Uber Air Mobility (UAM), сообщает Daily Express. Цель проекта — разработка технологий для летающих машин и дронов для доставки товаров.

«NASA разрабатывает новое будущее городского транспорта — будущее, в котором люди и посылки будут передвигаться по воздуху», — приводит издание слова Эбби Тэйбор из исследовательского центра NASA. По её словам, проект UAM представляет собой безопасную и эффективную транспортную систему, в рамках которой всё, начиная от дронов для доставки небольшой продукции и заканчивая летающими такси, действует в воздухе над различными населёнными пунктами.

Как пишет Daily Express, главным вопросом остаётся безопасность: ввиду отсутствия физических дорог и разметки, летающим автомобилям придётся полагаться на компьютеры, чтобы поддерживать дистанцию друг от друга. В данный момент специалисты из NASA и Uber проводят специальные тесты, чтобы определить, какие данные нужны для того, чтобы обеспечить безопасное движение в воздухе. К примеру, один из тестов был посвящён отработке сценария аварийной посадки.

Как сообщает издание, недавно стало известно о том, что NASA разработало свой первый летательный аппарат X-57 с электрическими двигателями. Отмечается, что появление X-57 поможет NASA в разработке летающих автомобилей. Кроме того, в минувшем сентябре к проекту UAM присоединилась южнокорейская автомобильная компания Hyundai.

Ещё в 2017 году директор отдела производства Uber Джефф Холден анонсировал три города, в которых в 2020 году пройдут испытания воздушных такси, пишет Daily Express. Этими городами станут Лос-Анджелес, Даллас и Дубай.