Euronews: легендарный автомобиль Джеймса Бонда пустят с молотка

Легендарный «автомобиль Джеймса Бонда» в августе будет выставлен на аукцион Sotheby's. Организаторы уверяют, что все «шпионские» функции в машине исправно функционируют и по сей день. По оценкам экспертов, за автомобиль поклонникам бондианы придётся выложить несколько миллионов долларов, передаёт Euronews.
Поклонники фильмов о Джеймсе Бонде копят деньги: легендарный автомобиль агента 007 будет выставлен на аукцион в августе. Речь идёт об одном из четырёх автомобилей марки Aston Martin, который зритель мог видеть в первых фильмах бондианы — «Шаровая молния» и «Голдфингер».
БАРНИ РУПРЕХТ, эксперт аукционного дома Sotheby's:Это транспортное средство оснащено 13 функциями, начиная с крупнокалиберного пулемёта и до катапультируемого кресла. Давайте посмотрим! Впереди есть механизм, позволяющий менять номерные знаки, он избавит вас от штрафа за превышение скорости. Гидравлические поршни способны столкнуть с дороги вашего противника. А под фарами спрятаны специально встроенные пулемёты.
Конечно же, автомобиль оснащён креслом-катапультой, позволяющим избавиться от нежеланных пассажиров. Также машина оборудована прокалывателем шин. Здесь вы видите знаменитый пуленепробиваемый щит, генератор дыма для маскировки, вращающийся номерной знак и устройство, выбрасывающее на дорогу гвозди.
Внутри автомобиля — настоящий командный центр: мобильный телефон, ещё не существовавший в 1965 году, кнопка катапультируемого кресла, а также система навигации со специальной вращающейся антенной. Но самое главное — все эти гаджеты работают!
Таким образом, эта машина — одно из самых узнаваемых транспортных средств всех времён. Она упомянута в книге «Самые известные автомобили мира». Это транспортное средство — первое, что приходит на ум, когда думаешь о кино и рекламе. Франшиза фильмов о Джеймсе Бонде — одна из самых культовых, а эта модель — самый знаменитый автомобиль в мире!
По предварительной оценке экспертов, автомобиль, на котором ездил Джеймс Бонд, может уйти с молотка за 6 миллионов долларов.
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