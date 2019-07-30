Euronews Оригинал

Euronews: легендарный автомобиль Джеймса Бонда пустят с молотка
Легендарный «автомобиль Джеймса Бонда» в августе будет выставлен на аукцион Sotheby's. Организаторы уверяют, что все «шпионские» функции в машине исправно функционируют и по сей день. По оценкам экспертов, за автомобиль поклонникам бондианы придётся выложить несколько миллионов долларов, передаёт Euronews.

Поклонники фильмов о Джеймсе Бонде копят деньги: легендарный автомобиль агента 007 будет выставлен на аукцион в августе. Речь идёт об одном из четырёх автомобилей марки Aston Martin, который зритель мог видеть в первых фильмах бондианы — «Шаровая молния» и «Голдфингер».

БАРНИ РУПРЕХТ, эксперт аукционного дома Sotheby's: Это транспортное средство оснащено 13 функциями, начиная с крупнокалиберного пулемёта и до катапультируемого кресла. Давайте посмотрим! Впереди есть механизм, позволяющий менять номерные знаки, он избавит вас от штрафа за превышение скорости. Гидравлические поршни способны столкнуть с дороги вашего противника. А под фарами спрятаны специально встроенные пулемёты.

Конечно же, автомобиль оснащён креслом-катапультой, позволяющим избавиться от нежеланных пассажиров. Также машина оборудована прокалывателем шин. Здесь вы видите знаменитый пуленепробиваемый щит, генератор дыма для маскировки, вращающийся номерной знак и устройство, выбрасывающее на дорогу гвозди.

Внутри автомобиля настоящий командный центр: мобильный телефон, ещё не существовавший в 1965 году, кнопка катапультируемого кресла, а также система навигации со специальной вращающейся антенной. Но самое главное все эти гаджеты работают!

Таким образом, эта машина — одно из самых узнаваемых транспортных средств всех времён. Она упомянута в книге «Самые известные автомобили мира». Это транспортное средство первое, что приходит на ум, когда думаешь о кино и рекламе. Франшиза фильмов о Джеймсе Бонде одна из самых культовых, а эта модель самый знаменитый автомобиль в мире!

По предварительной оценке экспертов, автомобиль, на котором ездил Джеймс Бонд, может уйти с молотка за 6 миллионов долларов.

Дата выхода в эфир 29 июля 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
автомобиль Англия аукцион Великобритания Европа искусство кинематограф кино культура США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров