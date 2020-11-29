Le Figaro: ни ярмарок, ни евродепутатов — французскую «столицу Рождества» настигло экономическое цунами

В этом году Страсбург в первые со времён окончания войны останется без рождественских ярмарок, ежегодно привлекавших толпы туристов, сообщает Le Figaro. Это решение местных властей вместе с закрытием из-за пандемии штаб-квартиры Европарламента стало для города настоящим экономическим потрясением, отмечает издание.

В этом году Страсбург никак не может выйти из летаргического сна, в который погрузил его второй режим изоляции, пишет Le Figaro. К кризису в области здравоохранения, который свирепствует во Франции и во всем мире, прибавилось закрытие в феврале этого года штаб-квартиры Европейского парламента в столице Эльзаса, а также отмена Страсбургской рождественской ярмарки — впервые со времён окончания войны. Как напоминает издание, даже исламистский теракт, случившийся в городе два года назад, в результате которого пять человек погибли и десять получили ранения, привел лишь к двухдневному перерыву в работе ярмарки. Столкнувшись с сегодняшними «экономическим цунами», городу придётся одновременно изобретать себя заново в качестве «столицы Рождества», и добиваться возвращения депутатов Европарламента, замечает газета.

Вот уже несколько дней городские службы ставят двойные укрепления для установки световых украшений в надежде, что в отсутствие рождественской ярмарки сотня освещенных улиц будет отличать Страсбург от других городов. Если ещё год назад на праздничном открытии «Страсбурга, столицы Рождества» присутствовало 20 тыс. человек, в минувшую пятницу ничего подобного не было: событие было перенесено в онлайн.

По словам издания, объявление мэра города об отмене 451-й рождественской ярмарки имело эффект разорвавшейся бомбы. Однако ропот, вызванный этим решением, принятым без согласования с городским советом или экономическими игроками, был заглушён сначала введением комендантского часа, а затем и повторного карантина. При этом, как и всегда с 1994 года, на площади Клебера была установлена тридцатиметровая ель, которая, однако, выглядит немного одиноко без деревянных шале, продающих благотворительные товары. Президент Торговой палаты Эльзаса Жан-Люк Эймбурже, тем не менее, всё ещё мечтает о нескольких шале, которые будут разбросаны тут и там в качестве пунктов самовывоза товаров, заказанных в сети.

Тем временем, интернет-сайт, созданный в качестве альтернативы деятельности шале, не кажется жителям Страсбурга полноценной заменой рынку Christkindelsmärik, существовавшему с 1570 года и ставшему туристической достопримечательностью в 1991 году. С тех пор туристическая отрасль региона в обычное время ежегодно приносит €2,5 млрд доходов и обеспечивает 50 тыс. рабочих мест. С появлением скоростных поездов TGV Страсбург зарекомендовал себя как «столица Рождества», а концепция его рождественских ярмарок была экспортирована в Токио, Москву, Тайбэй и Нью-Йорк.

В последние годы «рождественская толчея» подвергалась всё большей критике, а кандидаты на местных выборах обещали пересмотреть идею ярмарок. «Слишком много еды, слишком много промышленных товаров», — поясняет глава коллектива участников ярмарки Christkindelsmärik Мишель Вагнер, сетуя, что «всего треть товаров была сделана местными производителями». Однако всё это было до изменения ситуации в 2020 году. Из-за пандемии рестораны, гостиницы и бары, обеспечивающие около 15 тыс. рабочих мест в Страсбурге, вот уже несколько месяцев едва сводят концы с концами. Американцы, китайцы, японцы, ранее включавшие Эльзас в свои туристические маршруты, отныне заперты в своих странах. Даже немцы не решаются пересекать Рейн.

Вдобавок к этому, отмена сессий Европарламента с февраля лишает город притока нескольких тысяч людей ежемесячно, и никто не знает, когда евродепутаты вернутся, отмечает издание. В обычное время этот приток составляет в среднем 3400 человек, которые приезжают в Страсбург на три или четыре дня, обеспечивая прибыль высококлассным гостиницам, ресторанам, магазинам и такси. Сегодня эта «экосистема» полностью поставлена на паузу. «В это время года мы обычно на 80% заполняли наши заведения. Владельцы отелей потеряли в этом году от 60% до 70% своего оборота. Катастрофическая ситуация», — рассказывает Пьер Зигель, председатель профсоюза владельцев отелей и ресторанов Страсбурга.

Вынужденные оставаться закрытыми рестораны также испытали на себе трудности этого периода. Одни уже несколько месяцев не платят себе зарплату, другие выживают за счет государственной помощи, третьи принялись на добровольной основе готовить еду для бездомных, четвёртые решили использовать время закрытия для проведения ремонта и подготовки к новому сезону.

Что касается городских торговцев, они надеются на солидарность местных жителей, которые поддержат их в отсутствие иностранных туристов. Кроме того, город надеется использовать образовавшуюся паузу для того, чтобы «заново изобрести себя как столицу Рождества», сделать акцент на возрождении подлинной эльзасской рождественской культуры и продвижении традиционных для региона товаров и ремёсел.

Однако первоочередной необходимостью остаётся возвращение евродепутатов. На этой неделе треть членов Европарламента уже посетила Брюссель. «Если мы открываем Брюссель, мы должны снова открыть Страсбург», — настаивает квестор Анна Сандер, которая считает, что «Франция должна ударить кулаком по столу» и продемонстрировать искусство перевоплотиться из Деда Мороза в традиционного для Эльзаса «деда с розгами».