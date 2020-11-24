DT: Джонсон призвал британцев «веселиться с осторожностью» — несмотря на смягчение ограничений перед Рождеством

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что, несмотря на отмену карантина и достижения в создании вакцины, британцам не следует «преждевременно праздновать успех» в борьбе с коронавирусом, пишет The Daily Telegraph. По словам Джонсона, предстоящая зима для страны будет непростой, в связи с чем система локальных ограничений, которая придёт на смену локдауну, продлится до марта.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что национальный карантин в Великобритании не будет продлеваться и завершится 2 декабря, однако предупредил британцев соблюдать осторожность, чтобы сохранить успехи, которых страна добилась за месяц жёстких ограничений, пишет The Daily Telegraph.

Джонсон отметил, что с начала декабря Великобритания перейдёт к трёхступенчатой системе локальных ограничений, которая продлится вплоть до конца марта. Ожидается, что подробная информация о том, какой уровень будет присвоен тому или иному региону, появится в четверг. Однако уже сейчас известно, что для более чем половины британцев уровень угрозы будет повышен.

«К сожалению, мы ожидаем, что ещё в ряде регионов, по крайней мере временно, будет объявлен более высокий уровень угрозы, чем прежде», — констатировал Джонсон.

Тем не менее со 2 декабря все магазины, фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские будут вновь открыты вне зависимости от того, какой уровень угрозы объявлен в регионе. А вот для владельцев ресторанов, баров и пабов новости оказались неутешительными. Заведения, находящиеся в районах, где будет объявлен «очень высокий» третий уровень угрозы, смогут продавать еду только навынос. При втором «высоком» уровне угрозы подавать алкоголь разрешат только с едой.

В день выступления Джонсона Оксфордский университет объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса, в связи с чем премьер не обошёл вниманием эту тему. По его словам, достижения в этой области означают, что программа массовой вакцинации, которая «сделает нецелесообразной всю концепцию локдаунов», в Великобритании может начаться уже в декабре. Глава государства также посчитал, что «при попутном ветре» подавляющее большинство британцев в зоне риска из-за COVID-19 получат вакцину уже к началу апреля.

Тем не менее Джонсон предупредил британцев не забывать об осторожности, несмотря на отмену карантина и успехи специалистов Оксфордского университета. По его словам, те несколько месяцев, которые пройдут, прежде чем все люди, находящиеся в группе риска, будут вакцинированы, для страны окажутся непростыми.

«Нас ждёт тяжёлая зима, и перед нами стоит задача бороться с любым чрезмерным оптимизмом, любой тенденцией преждевременно праздновать успех», — приводит The Daily Telegraph слова премьера.

Джонсон также подтвердил, что на Рождество ограничительные меры будут смягчены, однако подчеркнул, что праздничного «перемирия» в борьбе с распространением коронавируса не будет. В связи с этим глава государства попросил граждан «веселиться с осторожностью», не ставя под угрозу своё здоровье и здоровье своих близких.

Голосование по новым мерам в парламенте страны состоится на следующей неделе. В случае их одобрения к моменту истечения срока действия новых правил ограничения, призванные сдерживать распространение коронавируса, в Великобритании продлятся в общей сложности более года. Тем не мене около 70 членов Консервативной партии страны уже заявили, что выступят против новых мер, если правительство не сможет доказать, что ограничения «спасли больше жизней, чем унесли».



Как отмечает The Daily Telegraph, в понедельник в Великобритании было зарегистрировано 15 450 новых случаев коронавируса, что является самым низким ежедневным показателем за шесть недель. Тем не менее COVID-19 вчера унёс жизни 206 британцев.