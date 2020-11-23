DT: катастрофа для бизнеса — вместо карантина Великобританию ждут локальные ограничения

Правительство Великобритании согласовало переход страны на новую трёхступенчатую систему локальных ограничений после окончания карантина 3 декабря, передаёт The Daily Telegraph. Об этом в понедельник планирует объявить премьер-министр Борис Джонсон. Тем не менее владельцы ресторанов и пабов уже окрестили новые правила «катастрофическими» для их бизнеса.

На пабы и рестораны ляжет основное бремя трёхступенчатой системы локальных ограничений, к которой Великобритания перейдёт 3 декабря после окончания общенационального карантина, сообщает The Daily Telegraph. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон объявит о новых мерах по сдерживанию распространения коронавируса в понедельник.

В воскресенье по итогам заседания кабинета министров стало известно о том, что рестораны, находящиеся в районах, где будет объявлен «очень высокий» третий уровень угрозы, смогут продавать еду только навынос. При втором «высоком» уровне угрозы заведения смогут подавать алкоголь только с «существенными блюдами».

Несмотря на то что комендантский час для пабов, баров и ресторанов в 10 часов вечера будет перенесён на 11 часов, предприниматели, чьи заведения будут вынуждены закрыть свои двери для клиентов или подавать алкоголь только с едой в зависимости от объявленного уровня угрозы, сочли новые правила «катастрофическими».

Владельцы пабов предупредили, что значительно более жёсткие меры по сравнению с ограничениями, которые действовали при прежней трёхступенчатой системе, на смену которой 5 ноября пришёл карантин, грозят потерей миллионов рабочих мест и закрытием десятков тысяч заведений по всей стране.

По словам исполнительного директора ассоциации британской индустрии гостеприимства Кейт Николлс, новость оказалась «намного хуже, чем кто-либо мог ожидать».

«Это жестокое решение, такое чувство, будто весь сектор бросили на произвол судьбы, — заявила Николлс. — Мы получаем 25 процентов прибыли в преддверии Рождества, и правительство лишает нас этого. Это будет иметь катастрофические последствия для множества предприятий, и все сотрудники, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск, теперь потеряют работу».

Тем не менее, отмечает издание, множество британцев сочтут новую систему ограничительных мер более мягкой по сравнению с прежней.

Так, с 3 декабря все магазины и фитнес-центры будут вновь открыты вне зависимости от того, какой уровень угрозы объявлен в регионе. Кинотеатры также откроют свои двери для посетителей при первом «среднем» уровне угрозы и втором «высоком». В преддверии Рождества в храмах также будет разврешено возобновить проведение служб.

Ожидается, что в понедельник Джонсон попросит сотрудников по возможности работать дома. Кроме того, на первых двух уровнях вновь будет введено «правило шести», запрещающее любые собрания с количеством участников более шести человек.



Около 70 членов Консервативной партии Великобритании уже заявили, что не поддержат новые меры на голосовании в парламенте, которое состоится на следующей неделе, если правительство не сможет доказать, что правила «спасли больше жизней, чем унесли».

Значительное давление также будет оказано на Казначейство, которому придётся расширить меры по поддержке владельцев ресторанов, баров и пабов, после того как кабинет министров обвинили в принесении заведений общепита в жертву для спасения других секторов.

Как отмечает The Daily Telegraph, ожидается, что трёхступенчатая система локальных ограничений будет приостановлена на период от трёх до пяти дней в Рождество, после чего вновь возобновится. При этом более подробная информация о смягчении правил в канун Рождества в Великобритании будет объявлена позднее на этой неделе.