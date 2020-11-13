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Le Monde: карантин в Европе принёс первые обнадёживающие результаты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Многие страны Европы были вынуждены ввести карантин для сдерживания эпидемии COVID-19, и эта крайняя мера уже привела к снижению числа заражений в Ирландии, Великобритании, Бельгии и Чехии, пишет Le Monde. Испания и Нидерланды добились положительных изменений, не прибегая к карантину, а в Польше, где пройдена критическая отметка и переполнены больницы, его ожидают со дня на день.
Le Monde: карантин в Европе принёс первые обнадёживающие результаты
Reuters

В последние недели многие европейские страны снова ввели карантин — такая мера действительно помогла некоторым из них снизить число заболевших и нагрузку в системе здравоохранения, сообщает Le Monde.

Как рассказывает издание, Ирландия стала первой страной, которая возобновила карантин: он стал действовать с 21 октября на шесть недель, при этом школы продолжали работать. Результаты обнадёживают: в начале ноября индекс репродукции вируса стал меньше единицы, что означает отступление эпидемии. При этом за последние две недели число случаев заражения на 100 тыс. человек сократилось вдвое и составило 152 человека — один из самых низких показателей в ЕС.
 
Великобритания провела в карантине уже месяц, неделю назад число заражений на острове стабилизировалось. Тем не менее во вторник 10 ноября количество новых больных увеличилось на 2% по сравнению с показателями на прошлой неделе (20 412 случаев). Смертность достигла своего пика (во вторник отчитались о 532 умерших), однако, по мнению экспертов, вторая волна теперь должна пойти на спад. На северо-западе Англии, где наблюдаются самые высокие цифры заражения с начала осени, в больницу поступает на 13% меньше больных, чем на прошлой неделе, а в Лондоне — на 8%. В Уэльсе в понедельник после двухнедельного карантина снова открылись все магазины, в Северной Ирландии также хотят приступить к ослаблению ограничений, однако в Шотландии больше 1200 человек остаются в больнице, и премьер-министр решила ужесточить введённые меры, не прибегая к карантину.
 
В столице Испании также наблюдаются позитивные изменения: продолжается снижение числа госпитализированных больных, а в реанимации число коек, занятых больными коронавирусом, сократилось с 42% в прошлом месяце до 36%. Индекс подтверждённых случаев снизился с 20% до 8%. Эксперты затрудняются объяснить этот феномен, в то время как власти региона настаивают, что помогли ограничения в перемещении для жителей кварталов, больше всего затронутых коронавирусом, а также кампания по массовому тестированию. При этом столица, которая в сентябре стала эпицентром эпидемии, не стала вводить домашний карантин и закрывать бары и рестораны.
 
Что касается регионов, то там ситуация менее оптимистичная: в Каталонии резко подскочило число заражений, а места в палатах интенсивной терапии заняты более чем на 40%. В Астурии, где введены строгие ограничения, также наблюдается критичная картина. Тем не менее директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон объявил во вторник, что страна прошла пик пандемии 25 октября и теперь находится на этапе стабилизации.
 
Германия, как отмечается в статье, ещё не достигла этой фазы: кривая заражения продолжает расти, хотя и кажется, что она начинает слегка преломляться. Со 2 ноября начали действовать новые ограничения: запрещены собрания в общественных местах, закрыты бары, рестораны, театры, кинотеатры, музеи, запрещена туристическая деятельность и прочее. Индекс заражения растёт: неделю назад он составлял 125 человек на 100 тыс. жителей, теперь — 140 человек. В конце ноября власти ожидают перегрузку палат интенсивной терапии и реанимаций: сейчас там находится более 3 тыс. пациентов, из них 1800 подключены к ИВЛ — больше, чем в пик первой волны.
 
В Бельгии ситуация улучшается: хотя эксперты осторожно высказывают свою оценку, «карантин без изоляции», введённый 30 октября на шесть недель, принёс свои плоды. Так, после побитых рекордов первой волны число госпитализаций (7058 на 11 ноября) и пациентов в реанимациях (1470) сокращается, а индекс репродукции вируса меньше единицы. Число умерших за сутки, однако, продолжает стремительно расти: в среду зарегистрировали 190 смертей, что на 35% выше, чем на прошлой неделе. В понедельник 16 ноября после двухнедельного перерыва должны снова, хотя и частично, заработать образовательные учреждения, что может добавить проблем.
 
Французская газета напоминает, что ещё неделю назад Нидерланды планировали закрыть школы и ввести комендантский час, однако отказались от этой идеи в пользу усиленной «интеллигентной изоляции». Кроме того, закрыты все учреждения культуры, в гости можно ходить только по двое, а жителям не советуют путешествовать до середины января. Министр здравоохранения предположил в среду, что страна прошла пик эпидемии, хотя число госпитализированных больных не прекратило расти и во вторник составило 5424.
 
Чехия с конца октября стала эпицентром коронавируса в Европе, однако теперь страна надеется на улучшение ситуации: в понедельник там зарегистрировали «всего» 6 тыс. новых заболевших, тогда как две недели назад их число превышало 10 тыс. Как предполагает издание, позитивную роль сыграл очень строгий карантин, который начался 22 октября. При этом в среду правительство объявило о том, что после месяца перерыва с 16 ноября вернутся к учёбе школьники 6—7 лет. Другие классы останутся на карантине, пока не снизится смертность: если в начале сентября она составляла 450 человек, то сейчас превышает 5 тыс.
 
В Польше ещё не прибегали к карантину, однако его должны ввести со дня на день. Если первая волна эпидемии в стране прошла незамеченной, то с октября смертность на национальном уровне поднялась на 40% по сравнению со средним показателем за последние четыре года. Установленная властями критическая отметка в 70—75 заражений на 100 тыс. жителей пройдена, а больницы уже несколько недель переполнены, пишет Le Monde.
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Le Monde Франция Европа
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