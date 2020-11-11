TVE: в Барселоне пассажиров метро просят не разговаривать, чтобы не распространять коронавирус

21:40
В ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения
Около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса, чтобы пандемия закончилась и болезнь перестала представлять угрозу, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
21:38
Рибалта: Миранчук доказывает, что россияне с лёгкостью могут играть в европейских клубах
Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта ответил на вопрос, кто из российских игроков может быть конкурентоспособен в европейских командах.
21:25
Умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов
Заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов скончался в возрасте 80 лет.
21:22
Минздрав Украины заявил, что тяжёлый период пандемии продлится до апреля
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что тяжёлый период пандемии COVID-19 продлится на Украине ориентировочно до апреля 2021 года.
21:09
Замглавы Минэнерго Черезов покинул пост
Замминистра энергетики России Андрей Черезов освобождён от должности. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.
21:04
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду вернуться в клуб
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил нападающему итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернуться.
20:57
Тюменский индустриальный университет переходит на удалёнку
Тюменский индустриальный университет принял решение перейти на дистанционное обучение. Студенты будут учиться из дома до особого распоряжения.
20:56
Марадона выписан из больницы после операции
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы после экстренной операции из-за гематомы в голове.
20:54
Почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удалёнку с начала пандемии
Почти 360 тыс. жителей Санкт-Петербурга перешли на удалёнку с начала пандемии.
20:53
Грызлов: план Киева по Донбассу противоречит Минским соглашениям
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям.
20:49
Советник Федуна оценил первые матчи Мозеса за «Спартак»
Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о первых матчах полузащитника команды Виктора Мозеса.
20:40
В Роскачестве рассказали об изменениях, необходимых для защиты потребителей
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об изменениях, необходимых для защиты потребителей.
20:39
В Подмосковье рассказали о развитии цифровых сервисов для населения
В Московской области рассказали о развитии цифровых сервисов для населения. Так, с начала года оказано более 115 тыс. услуг по земле в электронном виде.
20:39
В Госдуме прокомментировали ситуацию с энергоресурсами в России
Член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.
20:39
Учреждениям культуры Москвы порекомендовали ввести систему QR-кодов
Департамент культуры Москвы рекомендовал столичным музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей, чтобы в дальнейшем их можно было информировать о возможном контакте с человеком, заболевшим COVID-19.
20:38
Эксперт рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который пройдёт в Москве
Экс-заместитель генпрокурора России, сенатор Международной ассоциации прокуроров, историк, писатель и драматург Александр Звягинцев рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который состоится 20—21 ноября в Москве.
20:36
Губерниев отреагировал на слова итальянской биатлонистки Вирер о нём
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание трёхкратной чемпионки мира по биатлону итальянки Доротеи Вирер о нём.
20:32
В Омской области предупредили о похолодании
В Омской области синоптики предупреждают, что на следующей неделе похолодает до -17 °С.
20:32
Минобрнауки переводит вузы в Москве и Петербурге на удалёнку
Минобрнауки России переводит на дистанционное обучение подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
20:31
В Самаре рассказали о мерах из-за коронавируса для школ
В Самаре рассказали о мероприятиях для школ, направленных на снижение риска заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями.
20:30
Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке бизнеса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о способах поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.
20:29
В Общественной палате прокомментировали идею продления новогодних праздников
Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.
20:28
Власти Подмосковья оценили ситуацию с распределением бюджета области на борьбу с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв оценил ситуацию с распределением средств на борьбу с COVID-19, на эти цели область потратит около 10% от бюджета.
20:26
В Ижевске с 14 по 20 ноября пройдёт благотворительная акция «Белый цветок»
В Ижевске с 14 по 20 ноября пройдёт благотворительная акция «Белый цветок», добровольцы собирают средства на помощь четырём тяжелобольным детям.
20:25
Овечкин сопоставил свой уровень игры в хоккей с Месси в футболе
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин сравнил себя с футболистом «Барселоны» аргентинцем Лионелем Месси.
20:22
Воробьёв рассказал о борьбе с COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о борьбе с COVID-19 в Подмосковье.
20:21
Предновогодняя акция «Ёлка желаний» с 16 ноября по 15 декабря принимает заявки на участие
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» объявляет о предновогодней акции «Ёлка желаний», заявки на участие в которой принимаются с 16 ноября по 15 декабря.
20:19
В Крыму рассказали о работе по борьбе с COVID-19
В Крыму рассказали о работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели из регионального бюджета будет направлено более 96 млн рублей.
20:17
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 10 января гражданина России Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене.
20:15
В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о заморозках
В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о заморозках в ночь с 11 на 12 ноября до -1 °C.
20:14
В Перми отметили рост спроса на ипотечное кредитование
В Перми специалисты отмечают, что жители края стали чаще брать ипотеку и оформлять банковские вклады.
20:11
Черчесов ответил на вопрос, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто заменит нападающего Артёма Дзюбу в ближайших матчах национальной команды.
20:09
В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 561 тест на COVID-19
В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 561 тест на коронавирусную инфекцию.
20:09
В Томске начали применять плазму для лечения тяжёлых больных с COVID-19
В Томске с начала ноября начали применять плазму для лечения тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией.
20:07
В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии ожидается гололедица и снежный накат на дорогах.
20:07
В Петербурге рассказали о ситуации с распространением COVID-19
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.
20:04
Иран предложил создать международный фонд для восстановления Сирии
В Иране предложили создать международный фонд для восстановления инфраструктуры в Сирии, разрушенной после боевых действий в республике. С таким призывом выступил старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
20:01
Кудерметова разгромила Хаас и вышла во второй круг турнира WTA в Линце
Россиянка Вероника Кудерметова одержала крупную победу над австрийкой Барбарой Хаас в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце.
19:55
Глава Bellator назвал следующего соперника Немкова
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в полутяжёлом весе Вадима Немкова.
19:55
Путин и Токаев провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
19:54
В Средиземном море прошли совместные учения фрегата и противолодочного вертолёта ЧФ
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» и противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ провели совместные учения в Средиземном море, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
19:54
В Тульской области прошли учения с участием десантников
В Тульском соединении ВДВ проводят работу по внедрению новых методик боевой подготовки с элементами тактической стрельбы.
19:53
В Ставропольском крае провели 796 тысяч тестов на COVID-19 с начала пандемии
В Ставропольском крае провели 796 тыс. тестов на коронавирус с начала пандемии.
19:51
В Госдуме прокомментировали предложение о продлении новогодних праздников
Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.
19:49
Эксперт оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте
Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте.
19:48
Ставропольские больницы получили новое оборудование для лечения COVID-19
Медицинские учреждения Ставропольского края получили оборудование на 70 млн рублей, заявили в региональном Минздраве.
19:48
В Крыму оценили предложение о продлении новогодних праздников
Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова прокомментировала предложение о продлении новогодних праздников.
19:47
В Ставропольском крае рассказали о росте промышленного производства
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с промышленным производством.
19:47
В театре имени Пушкина прокомментировали ситуацию с пандемией в Москве
Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.
19:46
Автоэксперт рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд.