TVE: в Барселоне пассажиров метро просят не разговаривать, чтобы не распространять коронавирус

Метро Барселоны просит своих пассажиров по возможности не разговаривать во время поездки, передаёт TVE. Эта рекомендация, как поясняется в материале, нацелена на то, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Метро Барселоны с сегодняшнего дня просит пассажиров, чтобы те по возможности не разговаривали.



ОБЪЯВЛЕНИЕ В МЕТРО: В качестве превентивной меры, пожалуйста, избегайте разговоров в общественном транспорте.



Цель этой рекомендации — сократить риск заражения COVID. Помимо сообщений по громкой связи, в метро также висят объявления, которые напоминают об этой и прочих мерах безопасности.



Пассажирам также напоминают, что во время поездки лучше не есть и не пить.



Также в Барселоне продолжаются споры по поводу участия 600 человек в мессе по причислению к лику святых, которую отслужили в субботу в соборе Саграда Фамилия. В полдень женералитат заявил, что у них не было данных об этом мероприятии, которое не должно было проводиться.



Совет попечителей собора выразил удивление в связи с возникшей полемикой, поскольку, по их словам, среди присутствующих были представители местных властей.



Женералитат намерен выступить с предложением сократить до 100 человек количество участвующих в религиозных актах.



Дата выхода в эфир 09 ноября 2020 года.