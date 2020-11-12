СТРАНА: украинский коронавирусный фонд истрачен уже на 60%

В пресс-службе Министерства финансов Украины сообщили, что из фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 59% выделенных средств. Как отмечает страна, в ведомстве добавили, что на здравоохранение ушло лишь 17% от потраченного.
Из украинского фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 59% выделенных средств, из них на здравоохранение — 17% от потраченного. Как пишет «СТРАНА», об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.
«В сфере здравоохранения из фонда предусмотрено выделение 100 миллионов гривен на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использовано 42 миллиона гривен. Почти 3 миллиарда гривен предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 709,7 миллиона. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлен 571 миллион. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 миллиарда гривен из предусмотренных 6 миллиардов», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, кроме средств фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. В частности, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила выплаты учреждениям охраны здоровья на сумму более 8 млрд гривен за услуги, связанные с лечением COVID-19.
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