SRF: туристический бизнес в Швейцарии потребовал от властей компенсации за «необоснованный» карантин

Туристический бизнес в Швейцарии очень сильно пострадал от пандемии коронавируса, сообщает SRF. При этом новую волну многие из компаний могут и не пережить. В связи с этим они написали открытое письмо швейцарским властям с требованием компенсировать нанесённый ущерб. В нём говорится, что меры по обеспечению карантина принесли мало пользы и были «необоснованными».

Туристический бизнес очень сильно страдает из-за пандемии коронавируса. Среди прочего туристическим агентствам мешают правила карантина. Те, кто летом или осенью провёл отпуск в стране с высоким риском заражения, должны были пробыть 10 дней на карантине. Туристические компании жалуются, что это не только нанесло огромный экономический ущерб, но и принесло мало пользы. В открытом письме, которое на прошлой неделе подписали такие крупные и малые предприятия, как, например, TUI или Hotelplan, они требуют компенсировать нанесённый ущерб.

В конце месяца этот филиал бернской сети туристических бюро Schär закрывается. Это уже четвёртый из десяти. Его руководитель снимает всё на телефон. Первым ударом стал карантин в марте. Летом же не было передышки из-за правил карантина для возвращающихся из-за границы, рассказывает Мартин Ребер. Теперь, по его словам, необходимо возместить убытки. Именно поэтому Национальному совету и парламенту было написано открытое письмо.

МАРТИН РЕБЕР, руководитель Schär Reisen: Мы хотим обратить внимание на то, что Федеральное ведомство здравоохранения безосновательно приняло меры по карантину, которые нанесли огромный ущерб всей индустрии. Я говорю о сфере обслуживания приезжающих и уезжающих туристов, авиационной промышленности и туристических бюро.

По этому поводу власти, например, Государственный секретариат по вопросам экономики (SECO), пока что никаких заявлений не делали.

ЖЕНЩИНА: Есть открытое письмо, в котором требуется, чтобы сфере туризма, организации Schweiz Tourismus, авиакомпаниям и другим пострадавшим компенсировали ущерб, нанесённый из-за необоснованно введённого карантина. Что вы можете сказать по этому поводу?

ОЛИВЕР ШЕРЛИ, сотрудник департамента занятости в SECO: Я в этой области не специалист, так что не могу ничего сказать.

ЖЕНЩИНА: Может, по этому поводу выскажется кто-то другой?

МУЖЧИНА: Мы с удовольствием принимаем ваш вопрос и вернёмся к нему позже.

Без прибыли многие предприятия в сфере туризма не смогут выжить. Требуемую помощь необходимо оказать как можно быстрее.

МАРТИН РЕБЕР: До конца года. Обязательно до конца года. Полагать, что индустрию может спасти что-то ещё, — это утопия.

По имеющейся информации, туристический карантин практически не принёс никакой пользы. Только у 1 процента возвратившихся из-за границы тест на коронавирус оказался положительным, сообщают СМИ. Федеральное ведомство здравоохранения не согласно с этой цифрой.

АННА ЛЕВИ, глава Федерального ведомства здравоохранения: Мы не можем подтвердить эту цифру. Нет никаких данных, которые её подтверждают. К тому же речь идёт об абсолютных и относительных величинах.

Для большинства компаний в туристической сфере речь идёт о выживании и, по сути, об очень крупных суммах.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2020 года.