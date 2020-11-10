NTD: не все португальцы поддерживают введение режима ЧС и комендантский час

Власти Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации, который включает комендантский час на выходных днях. Как передаёт NTD, данные меры призваны сдержать вторую волну эпидемии коронавируса, однако не все жители страны поддерживают данное решение.

С понедельника в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации, который призван сдержать вторую волну эпидемии коронавируса. Он включает комендантский час, который будет действовать в ближайшие две недели в выходные дни. Он охватит 121 муниципалитет, в том числе города Лиссабон и Порту. С часу дня до пяти часов утра передвижение по улицам будет запрещено.

Также ввели дополнительные ограничения на работу ресторанов и кафе. Ещё до режима ЧС в будние дни они должны были закрываться до 10:30 вечера. Теперь же в выходные они должны будут закрываться в час дня. После этого времени еду можно будет продавать только навынос. Такое ограничение введено также на две недели.

Владелица ресторана в одном из районов Лиссабона говорит, что число заболевших достигло критической отметки, и медлить больше нельзя.

МАРИЯ ТОМАС, владелица ресторана: Если рассмотреть меры с точки зрения финансов, с личной точки зрения, то никто этого не хочет. Но с точки зрения общественного здравоохранения это хорошо. Поскольку люди не следуют правилам, придётся вводить другие меры.

Одни жители Лиссабона поддерживают меры, другие говорят, что они слишком непонятные.

МАРИЯ ДЕ ЛУРДЕС, жительница Лиссабона: Думаю, это хорошо. Хотя это вредит бизнесу и людям. Но меры нужны, поскольку проблема не решается.

МАРКУ КОШТУ, житель Лиссабона: Я не могу этого понять. Сегодня власти говорят одно, завтра — другое. Это полная дезинформация. Я ничего не могу понять, а вы? Нужно оставаться дома, в ресторан ходить нельзя. Но повсюду проходят массовые мероприятия. Всё разрешено. Какой-то хаос.

Режим чрезвычайной ситуации могут продлять ещё на 15 дней неопределённое количество раз.

В Португалии живёт всего чуть более 10 миллионов человек. В стране уже выявили почти 180 тысяч заболевших COVID-19. Около 2900 человек скончались. При этом в конце прошлой недели зарегистрировали новый антирекорд: суточное число новых случаев превысило 6600.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2020 года.