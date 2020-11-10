NTD: не все португальцы поддерживают введение режима ЧС и комендантский час
С понедельника в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации, который призван сдержать вторую волну эпидемии коронавируса. Он включает комендантский час, который будет действовать в ближайшие две недели в выходные дни. Он охватит 121 муниципалитет, в том числе города Лиссабон и Порту. С часу дня до пяти часов утра передвижение по улицам будет запрещено.
Также ввели дополнительные ограничения на работу ресторанов и кафе. Ещё до режима ЧС в будние дни они должны были закрываться до 10:30 вечера. Теперь же в выходные они должны будут закрываться в час дня. После этого времени еду можно будет продавать только навынос. Такое ограничение введено также на две недели.
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