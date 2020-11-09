Глава Минздрава ФРГ: до 40% населения Германии входит в группу риска по коронавирусу

Германия является второй страной мира по среднему возрасту населения, уступая только Японии, пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпанна. 23 млн немцев находятся в возрасте старше 60 лет: таким образом, до 40% населения ФРГ входит в группу риска по коронавирусу.

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн с беспокойством отозвался о возрастной структуре немецкого населения на фоне пандемии коронавируса, пишет Süddeutsche Zeitung. Он также предупредил о возможной перегрузке интенсивной медицины.

По словам Шпанна, Германия является второй страной мира по среднему возрасту населения, уступая только Японии. «23 миллиона немцев находятся в возрасте от 60 лет и выше. Мы являемся благополучной нацией с «цивилизационными заболеваниями»: диабет, повышенное кровяное давление, избыточный вес», — отметил Шпанн. Таким образом, до 40% населения ФРГ входят в группу риска по коронавирусу.

«Когда 2 процента из 20 тысяч заражённых в день ложатся на интенсивную терапию, получается 400 новых пациентов в день. При условии, что интенсивная терапия длится 15 дней, за это время число пациентов достигает 6 тысяч», — приводит издание слова Шпанна. Глава Минздрава ФРГ отметил, что система здравоохранения справится с такой нагрузкой лишь в условиях значительного напряжения.

Кроме того, Шпанн заявил, что Германия должна быть готова к определённым ограничениям даже после окончания второго карантина, пишет Süddeutsche Zeitung. Кроме того, политик призвал отказаться от праздников и массовых собраний на грядущих зимних каникулах.