Spiegel: тестов на коронавирус в Германии начинает не хватать

В Германии начинает не хватать тестов на коронавирус, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Лаборатории обещают результаты исследований не ранее, чем за 6 дней. Производительности большинства из них в стране уже недостаточно для того, чтобы обеспечить тестирование для всех желающих, поэтому эксперты советуют сконцентрироваться в первую очередь на тех, кто в нём нуждается, — то есть на людях с симптомами заболевания.

Доступных тестов на коронавирус хватает не для всех, кто хочет или должен их пройти, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Самый короткий срок ожидания результатов составляет шесть дней, поясняет берлинская лаборатория «уважаемым пациентам» и «другим желающим провести тест». Сотрудники лаборатории работают уже по семь дней в неделю и успевают сделать 2 тыс. тестов за день. Однако на данном этапе им поступает на исследование уже более чем по 3 тыс. тестов в день. В большинстве лабораторий Берлина ситуация обстоит сходным образом. Поэтому на своих сайтах они пишут: «Пожалуйста, не звоните нам».

Очевидно, случилось то, о чём неоднократно предостерегали медицинские лаборатории, отмечает издание. Доступных тестов на коронавирус не хватает для того, чтобы обеспечить ими всех, кто хочет или должен пройти обследование на COVID-19. Ресурсов достаточно лишь у немногих. Например, фирма, организовавшая лаборатории в крупных аэропортах, таких как во Франкфурте-на-Майне или в Гамбурге, по словам её руководства, по-прежнему в состоянии предоставлять результаты тестов в срок от 12 до 24 часов. Оплачиваться они, однако, должны в частном порядке. Но большинство лабораторий в Германии не справляются, подчёркивает немецкий журнал.

Институт имени Роберта Коха, координирующий в стране деятельность по борьбе с пандемией, жалуется на избыточную загруженность лабораторий и удлинившееся время ожидания. Тем, кого система здравоохранения направляет на карантин как лицо, контактировавшее с заражённым, надо рассчитывать на то, что они узнают результаты своего теста лишь к тому времени, когда время карантина уже истечёт, — через неделю или ещё позднее.

Между тем количество проводимых тестов в Германии с весны возросло более чем в десять раз, подчёркивает Der Spiegel. На прошлой неделе было проведено свыше 1,5 млн очень надёжных тестов на коронавирус. Тем не менее образовалась «пробка» из почти 100 тыс. необработанных тестов. Многие лаборатории уже на протяжении месяцев жалуются на трудности с получением реагентов для проведения исследований. Зачастую им также не хватает пластиковых расходных материалов и пробирок. Персонал и оборудование тоже работают на пределе возможностей.

По версии издания, спрос будет продолжать расти. Ожидается, что в зимние месяцы жалобы на респираторные заболевания с симптомами, сходными с коронавирусом, будут поступать примерно от 3 млн людей в неделю. Вероятно, обеспечить всех высококачественными тестами на COVID-19 не удастся, отмечается в статье. Институт имени Роберта Коха подсчитал, что максимальное число качественных тестов на коронавирус, которые можно изготовить за неделю, составляет порядка 1,9 млн экземпляров.

В связи со сложившейся ситуацией институт имени Роберта Коха, а также ассоциация имеющих аккредитацию медицинских лабораторий Германии призвали врачей больше не проводить таких всеохватных тестирований, как раньше. Теперь медицинские работники должны сконцентрироваться на больных с такими явными симптомами коронавируса, как жар, тяжёлый кашель, затруднённое дыхание или потеря вкуса, а также на представителях групп риска и тех, кто, вероятно, находился в контакте с заражённым. В остальных случаях подозрения на коронавирус необходимо, чтобы человек провёл как минимум пять дней на самоизоляции без проведения теста.

Руководитель объединения лабораторий Sonic Healthcare Евангелос Котсопулос призывает политиков в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии пересмотреть свой курс. В этих землях Германии предлагалось особенно большое число тестов для людей без симптомов заболевания.

Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет пообещал всем учителям и воспитателям детских садов по три бесплатных тестирования с осени по рождественские каникулы. Глава Баварии Маркус Зёдер похвалялся массовым тестированием в коммунальных исследовательских центрах: «В некоторых коммунах абсолютно здоровые люди проходят тест просто по дороге на работу, иногда неоднократно с небольшим интервалом». Однако Котсопулос предостерегает: «Такого мы себе больше позволить не можем».

Для таких случаев сейчас существуют несколько менее точные тесты на антитела в качестве альтернативы более точным тестам на коронавирус, поясняет издание. Они позволяют быстро получить результат. По словам Котсопулоса, последние несколько дней лаборатории работают над усовершенствованием новых тестов и надеются на то, что политическое руководство сможет быстро прояснить ситуацию и дать указания относительно того, где тесты на антитела могут применяться с толком.

По данным Немецкого федерального института лекарственных средств и медицинской продукции, уже есть множество поставщиков, занимающихся изготовлением таких тестов. Частные врачебные практики, больницы и дома престарелых могут получить тесты на антитела через аптеки, а оптовые закупщики могут обратиться непосредственно к производителям. Министерство здравоохранения Германии уже договорилось о поставках общим объёмом в 26,5 млн тестов до конца года. Применять их хотят, в первую очередь, там, где необходимо быстрое получение результата, а также там, где следует защитить людей из группы риска — например, в домах престарелых, больницах и отделениях экстренной медицинской помощи, разъясняет Der Spiegel.