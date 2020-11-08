SRF: с новой волной коронавируса на швейцарцев нахлынули агрессия и недоверие

Вторую волну коронавируса и сопутствующие меры по борьбе с ней швейцарцы переживают тяжелее, чем настоящий карантин весной, сообщает SRF. На смену чувству солидарности и дружелюбию пришли недоверие и агрессия. Люди боятся одиночества и очень сильно скучают по телесной близости и общению, рассказывает швейцарский телеканал со ссылкой на результаты соцопроса.

Вторая волна коронавируса многого от нас требует. И обременяет сильнее, чем весенняя. Об этом свидетельствует пятый опрос о коронавирусе, который провёл научно-исследовательский центр Sotomo по заказу швейцарского телеканала SRG. Он также показал, что вместо солидарности люди всё чаще испытывают недоверие. Детали в репортаже Джиона-Дури Винценца.

Распространённая картина в эти дни: люди в масках, в том числе и в общественных местах. Вторая волна коронавируса сильно испортила настроение. Если в марте своё настроение как плохое или очень плохое охарактеризовали 27% опрошенных, то сейчас их уже больше половины — 51%.

МИХАЭЛЬ ХЕРМАН, руководитель научно-исследовательского центра Sotomo: Поначалу сильными были чувства солидарности, а также дружелюбия. Теперь же люди не помогают друг другу как весной: у людей на это не хватает сил. И многие говорят, что люди скорее настроены агрессивно, они испытывают недоверие. А это свидетельствует о том, что сейчас людям тяжелее всё это терпеть, чем во время настоящего карантина весной.

Также усилился страх перед одиночеством. Если в марте беспокойство по этому поводу выражали 25% респондентов, то теперь социальной изоляции боится почти половина опрошенных, то есть 46%. Об этом свидетельствуют и ответы людей на вопрос: «Чего им сейчас больше всего не хватает?».

ЖЕНЩИНА: Контакта с моими коллегами и друзьями.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Незапланированных встреч с друзьями.

ДЕВУШКА: Совместных мероприятий с друзьями, походов в кино или бассейн.

Судя по результатам опроса, людям больше всего не хватает таких естественных для нормальной жизни вещей как близости и спонтанности. 71% респондентов тоскуют по лёгкому отношению к жизни, 61% не хватает объятий и телесной близости. При этом большинство не смущает отказ от посещения спортивных мероприятий или ночной жизни. Ведь даже люди в возрасте от 15 до 34 лет, судя по результатам опроса, сильнее всего скучают не по барам и дискотекам, а частным вечеринкам.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2020 года.