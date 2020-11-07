France 24: французские врачи предупреждают, что Дед Мороз в этом году придёт по скайпу

Во Франции, несмотря на карантинные меры, растёт число заболеваний Covid-19, и специалисты опасаются, что вторая волна будет тяжелее и дольше первой. Как приводит France 24 слова одного из врачей, вероятно, в этом году французам придётся забыть о широком праздновании Рождества и Нового года.

Франция уже неделю снова на карантине. Но, несмотря на принятые меры, улицы в густонаселённых городах остаются полны людей. Школам и некоторым ключевым предприятиям разрешено продолжать работу. Продажа алкоголя и доставка еды в Париже запрещены после 10 вечера. Правительство предупреждает, что могут быть приняты и более жёсткие меры, если нынешние правила не будут соблюдаться.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Если мы не будем в должной мере соблюдать карантинные меры и если вирус будет продолжать распространяться своими нынешними темпами, то высок риск того, что больницы по всей стране достигнут своих пределов по вместимости к середине ноября. Так что вторая волна будет мощнее и длиннее, чем первая.

В четверг Франция зафиксировала более 58 тысяч новых случаев заражения. Это больше рекордных цифр, которые были отмечены в понедельник. 363 человека умерли от Covid-19, 447 новых пациентов попали в реанимацию.

Всего зафиксировано 1,6 миллиона случаев заболевания, и Франция стала наиболее пострадавшей страной в Европе. Медицинские работники предупреждают, что карантинные меры могут остаться надолго.

ЖИЛЬ ПИАЛУ, глава отделения инфекционных заболеваний в госпитале Тенон: Есть вероятность, что нам придётся забыть про рождественские каникулы. Возможно, в этом году Дед Мороз придёт по скайпу. Нам нужно донести это до французов. И это не самое плохое, что могло бы случиться. Нам нужно заботиться о пациентах с другими заболеваниями, и в данный момент это очень тяжело. Мы начали пересматривать расписание операций и других важных процедур.

Некоторых пациентов уже перевезли в другие больницы страны. Кого-то перевезут в Германию, чтобы ослабить давление на систему.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2020 года.