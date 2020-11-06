DT: Джонсон выразил надежду на «как можно более нормальное Рождество» в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил британцев в том, что вступивший в силу в четверг карантин закончится не позже начала декабря, чтобы жители страны могли провести «как можно более нормальное Рождество», сообщает The Daily Telegraph. Джонсон отметил, что четырёх недель вполне достаточно для снижения темпов распространения коронавируса в стране.

На фоне опасений относительно того, насколько в Великобритании может затянуться повторный карантин, премьер-министр Борис Джонсон поспешил успокоить британцев, пообещав, что локдаун закончится 2 декабря, чтобы обеспечить жителям страны «как можно более нормальное Рождество», пишет The Daily Telegraph.

В четверг, первый день карантина, Джонсон заявил, что «абсолютно уверен» в том, что страна может вернуться к прежней многоуровневой системе ограничительных мер уже через 28 дней. По словам премьера, четырёх недель будет достаточно, для того чтобы «эти меры дали реальный эффект» и в Великобритании снизились темпы распространения коронавируса.

Как отмечает издание, главной целью правительства в данный момент является возвращение к трёхступенчатой системе ограничений уже в декабре, чтобы «люди по всей стране смогли провести как можно более нормальное Рождество».

Признав, что британцы «обеспокоены и устали», Джонсон заверил, что вступивший в силу карантин отличается от того, который правительство ввело весной. «Хотя эти меры и жёсткие, они ограничены по времени», — заявил глава государства.

«Это трудные времена. И хотя мне больно вновь просить стольких людей от многого отказаться, я знаю, что мы с этим справимся», — добавил Джонсон.

При этом глава Национальной службы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс предупредил тех, кто сомневается в необходимости ужесточения ограничительных мер, о том, что вторая волна пандемии представляет «реальную и серьёзную» угрозу.

По данным специалиста, с начала сентября число госпитализированных с коронавирусом британцев выросло с менее чем 500 до более чем 11 тыс. Кроме того, число медицинских работников, заболевших COVID-19 или вынужденных отправиться на самоизоляцию, достигло 30 тыс. человек.

Тем не менее Джонсон призывает сохранять оптимизм в отношении перспектив выхода страны из кризиса, вызванного пандемией, отмечая, что «существует реальный шанс» на безопасную и эффективную вакцинацию населения.

Как напоминает издание, с 5 ноября в Англии закрыты салоны красоты и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Пабы, бары и рестораны будут закрыты, однако смогут осуществлять продажу еды и напитков навынос или с доставкой. Тем не менее продолжат работать детские сады, школы, университеты, британцам рекомендовано по возможности работать из дома.